Hun er en av bare tre i Norge

Men det er langt frem.

Den gjennomsnittlige brannkonstabelen er en etnisk norsk mann i 40-årene som ofte er håndverker ved siden av jobben i brannvesenet.

Bare 3,2 prosent er kvinner.

– Vi trenger et mangfold både i etnisitet, kjønn og seksuell legning, sier brannsjefen i Valdres.

Av 100 brannsjefer i landet er det bare i Valdres, Lofoten og Sandefjord som har kvinnelige brannsjefer.

I neste uke skal alle brannsjefene i Norge undertegne en avtale som forplikter dem til å øke mangfoldet i bransjen.

Fra montør til brannsjef

Laila Lien Østgård kom inn i brannvesenet gjennom jobben som telemontør da hun jobba med brannvarslingsanlegg på gårder.

– Det var interessant å jobbe brannforebyggende, sier hun.

Derfor søkte hun jobb med forebyggende arbeid i brannvesenet i Valdres.

Hun ble møtt av en leder som ikke kommenterte at hun var gravid.

– Det er strålende. Det er sånn det skal være, sier hun.

Hun gikk brannskolen og tok senere videreutdanning.

Da stillingen som brannsjef dukket opp i 2018 søkte hun og fikk den. Nå ivrer hun for at flere kvinner skal komme etter.

FÅTT INN FLERE: I løpet av de siste årene har brannsjef i Valdres Laila Lien Østgård ansatt noen kvinner. Men de utgjør fortsatt bare en liten prosent av alle ansatte. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Av 107 ansatte i brannvesenet i Valdres er det sju damer.

– Det høres sikkert lite ut, men det er flere enn det var for noen år siden da det nesten var null, sier hun.

Hun mener det er behov for både de som er gode med mennesker og de som kan ta i tunge tak i brannvesenet.

Det er en gjengs oppfatning at dette er for karer. Det er ikke riktig. Laila Lien Østgård, brannsjef i Valdres

Laila Lien Østgård har også hørt det er sagt at jobben er vanskelig å kombinere med å ha barn.

– Vi har kommet så langt i likestillingen at det ikke skulle være noe vanskeligere for kvinner å ha denne jobben enn andre jobber, sier hun.

Sjøl har hun to egne barn og to bonusbarn.

EN STYRKE: Innsatsleder i brannvesenet i Valdres, Ove Martin Stende, mener det gjør noe med miljøet å få inn flere kvinner. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Innsatsleder i brannvesenet i Valdres, Ove Martin Stende, synes det er har blitt triveligere å være ute på jobb etter at det begynte å komme inn kvinner i etaten. De kan utfylle hverandre.

– De er kanskje flinkere til å ta den omsorgsbiten når det koker som verst, sier han.

Vil gjerne ha flere damer

På brannstasjonen i Elverum, der Midt-Hedmark brann og redningsvesen holder til, er det ingen damer som er klare til å rykke ut for å slokke brann.

– Vi kan bare legge oss flate for vi har vært for dårlige til å få damer inn, innrømmer brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk.

VIL HA DAMER INN: Brannsjef i Midt-Hedmark brann redningsvesen Trond Joar Kjenstadbakk og Lars Kvissel på brannstasjonen i Elverum. Der skulle de gjerne hatt flere kvinnelige kolleger. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Av de 180 ansatte på heltid og deltid i beredskapsavdelingen i Østerdalen er det bare sju kvinner.

De tenker kanskje annerledes når vi skal løse oppdrag og vil kunne bidra sosialt til å forbedre brannvesenet. Trond Joar Kjenstadbakk

Brannsjefen forklarer det med at det tradisjonelt har vært et mannsdominert yrke der de henger etter i utviklingen i resten av samfunnet.

Men han ser ingen grunn til at det skal være det.

– Min påstand er at vi vil lykkes enda bedre i utøvelse av jobben hvis vi får inn mangfoldet her også, sier han.

Brannkonstabel Lars Kvissel tror det også vil ha mye å si for miljøet på jobben.

– Jeg tror det skjerper oss, sier han.

Skal speile samfunnet

Den norske brann og redningstjenesten har lenge ønsket å være representative for den befolkningen de jobber for. Men siden de ikke er det blir det satt på dagsorden i 2022

Det jobbes med en ny veileder som de kan bruke som inspirasjon når de skal rekruttere.

Mens politi og Forsvaret har forskjellige fysiske tester for menn og kvinner er det de samme testene i brann og redningsvesenet.

– Man har ønsket å ha like tester fordi de skal utføre samme jobb skulder ved skulder i hverdagen, sier Pia Farstad von Hall. Hun er fagsjef i Samfunnsbedriftene.

VARIERT JOBB: Fagsjef i Samfunnsbedriftene, Pia Farstad von Hall, sier jobben i brannvesenet er så variert at det ikke er noen grunn til at ikke flere kvinner kan jobbe der. Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene

Hun sier Samfunnsbedriftene jobber sammen med brannvesenet om å vektlegge testene ut fra hvilke egenskaper de trenger.

Oppdragene er alt fra forebygging til trafikkulykker og brannslokking.

Er du røykdykker, som er den tyngste jobben, må du bestå testen for løft. Men alle skal ikke være røykdykkere. Pia Farstad von Hall, fagsjef i Samfunnsbedriftene

Rekruttering har til nå vært ulikt avhengig av hvor i Norge man bor. Ofte har det vært knytta til fagbrev. Nå har også flere kvinner fagbrev.

Når flere fagskoler nå starter opp studier i brann og redningstjeneste tror Pia Farstad von Hall det også vil være flere kvinner som velger å gå den vegen.

Brannsjefene fra hele landet samles til et seminar i Oslo 3. mai. Der undertegner de ikke bare på at de skal ansette flere kvinner, men et mangfold.

– Det gjelder både kjønn, kulturell bakgrunn og seksuell legning, sier von Hall.

Hun tror det vil ta noen år før man ser resultater, men at utdanningen på Fagskolen vil bidra til å forsterke det.