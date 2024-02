I Kirkenes i Sør-Varanger har flere samlet seg fredag kveld for å minnes den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

En av dem var ordfører Magnus Mæland (H).

– Det er viktig at jeg er til stede for å støtte mine russiske venner og alle russere i Sør-Varanger.

Ordføreren i grensekommunen mener at Navalnyj representerte et håp om et annet Russland.

– Han er død, men hans lys for et demokratisk Russland vil alltid brenne.

I Kirkenes møttes også folk for å minnes Navalnyj, blant annet Sør-Varangers ordfører. Foto: Sebastian Faugstad / NRK

Under Barents Spektakel er et stort bilde av den russiske opposisjonspolitikeren utstilt i sentrum av Kirkenes, som en del av utstillingen «Faces of Russian Resistance». Utstillingen arrangeres av foreningen SmåRådina.

Svetlana Bodina i foreningen SmåRådina fikk vite om Navalnyjs død da hun landet i Kirkene i forbindelse med Barents Spektakel.

– Den første nyheten jeg fikk høre, var nyheten om døden hans. Det er en forferdelig nyhet. Jeg er sjokkert, sa hun til NRK fredag ettermiddag.

Flere har lagt igjen blomster ved bildet av Navalnyj i Kirkenes. Blant annet russiske eksiljournalist Olesia Krivtsova, som jobber hos Barents Observer.

– Jeg har også tatt med blomster. Jeg er journalist, jeg burde være nøytral, men i denne situasjonen kan jeg ikke være nøytral. Det er bare svart, ikke svart og hvit, sier Krivtsova.

Olesia Krivtsova beskriver Aleksej Navalnyj som hennes helt, og forteller til NRK at hun begynte å protestere på grunn av ham. Foto: Kristin Humstad / NRK

Russlands ambassade

Den norsk-russiske foreningen SmåRådina demonstrerer foran Russlands ambassade i forbindelse med at opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er død.

– Aleksej Navalnyjs død er et sjokk for veldig mange, som hadde et lite håp for det demokratiske Russland. Navalnyj forblir et forbilde av et menneske med sterk tro på demokratisk, åpent og rettferdig Russland, skrev SmåRådina i en pressemelding fredag ettermiddag.

Der oppfordret de til en demonstrasjon foran ambassaden klokka 17 «for å holde russiske myndigheter ansvarlig for Navalnyjs død». Anslagsvis 30–40 personer var til stede.

Russlands ambassade i Drammensveien har ellers vært gjenstand for en rekke demonstrasjoner mot krigen i Ukraina siden fullskalainvasjonen i februar 2022.

30–40 personer samlet seg foran den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Advarer mot demonstrasjoner

Russiske myndigheter advarer innbyggerne i Moskva mot å demonstrere i forbindelse med Aleksej Navalnyjs død. Både her og i St. Petersburg har flere lagt ned blomster.

Statsadvokatens kontor i den russiske hovedstaden viser til oppfordringer i sosiale medier der folk bes om å møte opp i sentrum av byen for å delta i en demonstrasjon.

– Deltakelse i uautoriserte massedemonstrasjoner, eller det å oppfordre andre til å gjøre det, er straffbart og kan resultere i fengsel, heter det i advarselen, som er gjengitt av Sky News.

Ved minnesmerket for ofrene for politisk forfølgelse under sovjettiden, som er reist ved siden av det gamle KGB-hovedkvarteret, var det flere som la ned blomster fredag. Politifolk så på uten å gripe inn.

«Aleksej Navalnyj – vi minnes deg» lød teksten på kortet som fulgte en av blomsterbukettene.

Reaksjoner

Flere statsledere og politikere har reagert på nyheten om Navalnyjs død. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bruker sterke ord om situasjonen.

– Han var en politisk fange som døde i russisk fengsel. Russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvar for Navalnyjs tragiske død, sier han.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at alle fakta må på bordet om Aleksej Navalnyjs død.

– Russland må svare på alvorlige spørsmål, sier han.

Les statsledere og andres kondolanser: