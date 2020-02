– Jeg mener det vil være lurt å gå ut av frimurerlosjen. Jeg mener det vil gjøre det enklere for ham. Det er enklest og ryddigst å gå ut av frimurerlosjen, sier Erna Solberg til NRK.

Flere i opposisjonen har allerede reagert kraftig på at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen er frimurer og medlem av en losje med blant annet flere personer i sjømatnæringen, slik Fiskeribladet omtalte tirsdag.

– Ut fra loven er det sånn at han uansett alltid må passe på at de han eventuelt behandler saker fra ikke har et bindingsforhold til ham. Det er enklest og ryddigst å gå ut av frimurerlosjen, sier Solberg.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen la seg mandag flat for kritikken for å ha søkt om og mottatt 120.000 kroner i etterlønn, for jobben som ordfører i Lenvik, samtidig som han hadde full lønn som statssekretær. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hadde vært et naturlig tema

Erna Solberg sier Sivertsen har informert Statsministerens kontor om sitt medlemskap, men at han ikke har nevnt det da han ble oppnevnt.

– Han informerte SMK om dette på søndag i en samtale med to av mine statssekretærer. Jeg har ikke hatt noen personlige samtaler med ham eller blitt informert om at han er medlem av frimurerlosjen.

– Hva tenker du om at han ikke informerte om det da han ble utnevnt til statsråd?

– Jeg ville synes det var naturlig at det var et tema man hadde uttalt seg om. Man går ganske grundig gjennom hva man er medlem av og hvilke saker og spørsmål som kan komme opp når man blir statssekretær eller statsråd.

Frimureri Ekspandér faktaboks Formålet i frimurerlosjer skal være å fremme medlemmenes moralske og åndelige utvikling. Opprinnelsen til betegnelsen frimurer er usikker, men den antas å ha sine røtter i middelalderen. Frimureriet arter seg forskjellig i forskjellige land, men følgende ti kjennetegn går igjen i de fleste eller alle losjer: innvielsesriter etter et gradssystem et sett symboler hentet fra Bibelen, mureryrket med mer. hierarkisk organisasjonsstruktur en oppmerksomhet på fortiden, og en forståelse av frimureriet som en videreføring av gammel tradisjon det enkelte individs streben etter å nå høyere nivåer i sin selvutvikling veldedighetsarbeid en vektlegging av frimurerne som internasjonalt brorskap vekt på det private og hemmelige, blant annet taushetsplikt vedrørende seremonier og symboler bare menn opptas som medlemmer medlemmene må bekjenne seg til troen på «et høyeste vesen» og på sjelens udødelighet. Dagens losjer er gjerne upolitiske, og sosiale eller religiøse stridsspørsmål unngås. Kilde: Store norske leksikon

– Et passivt medlemskap

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen beskriver selv sitt medlemskap som passivt.

– Synes du medlemskap i frimurerlosjen er forenelig med å være statsråd?

– Jeg har reflektert over at noen kunne komme til å stille det spørsmålet, fordi det har blitt stilt før. Derfor har jeg også orientert Statsministerens kontor om mitt medlemskap i losjen.

Så jeg kan bekrefte at jeg er medlem av losjen og jeg er et såkalt passivt medlem. Jeg har vel kanskje vært på ett møte det siste året.

– Hva betyr det å være passivt medlem?

– Det betyr at jeg ikke har hatt verken tid til eller interesse for å møte på møter.

Mener Sivertsen bør trekke seg

Om medlemskapet er passivt eller ikke mener Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth spiller liten rolle.

– Det er ikke forenlig å være minister samtidig som du er medlem i frimurerlosjen. Sivertsen burde trekke seg fra losjen.

Cecilie Myrseth er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms. Foto: Pål Hansen / NRK

Også stortingsrepresentant for SV, Kari Kaski, sier til Fiskeribladet at det ikke er forenlig å være statsråd og medlem i et hemmelig brorskap for menn.

Ifølge Fiskeribladet ble det kjent at Sivertsen var frimurer da medlemslistene ble offentliggjort i 2016.

Han sa da at han mente medlemskapet var uproblematisk, og at han aldri hadde støtt på noen interessekonflikter i rollen som politiker og medlem av losjen.

Holder nest høyeste grad i losjen

Nå er Sivertsen rangert som niende grad i losjen, som er den nest høyeste graden man kan oppnå.

Det blåser også friskt rundt fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen i saken om at han søkte og fikk 120.000 kroner i etterlønn som ordfører og full godtgjørelse som folkevalgt i fylkestinget samtidig som han hadde full lønn som statssekretær.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen la seg mandag flat for kritikken, sa han har annullert avtalen med Senja kommune, ført pengene tilbake på kommunens konto og søkt om permisjon fra fylkestinget.

– Når det kommer til etterlønnsavtalen har jeg sagt flere ganger at det var klossete og dumt av meg at jeg ikke lot være å inngå den da jeg hadde tiltrådt som statssekretær, sa Sivertsen til NRK mandag.