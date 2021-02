Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I fjor ble Europas lengste hundeløp avlyst underveis. Bare juniorene og deltakerne på den korteste distansen hadde rukket å komme i mål.

I år blir det enda verre – selv om Finnmark er så å si smittefritt.

– Retningslinjene i forbindelse med pandemien er klare på at store arrangementer med deltakere fra flere deler av landet ikke anbefales, sier kommunikasjonssjef Trond Anton Andersen i Finnmarksløpet.

Idretten fikk ikke noen lettelser da regjeringen la fram de nye reglene i dag.

For første gang siden 1981 blir det dermed ingen hundekjørere som passerer mållinja i Alta.

– Deltakerne trenger forutsigbarhet. Avgjørelsen kan ikke utsettes, så den ble tatt i dag, sier Andersen.

– Vinterferien er mye verre

Trine Lyrek mener reglene rammer Finnmarksløpet på helt urimelig vis. Foto: Knut-Sverre Horn

Hundekjører Trine Lyrek fra Alta er tidligere deltaker, og i år skulle hun være medhjelper for datteren Hanna.

Lyrek er fortvilt over dagens beskjed. Hun synes det er vanskelig å akseptere at hundekjørerne ikke kan krysse vidda alene i et arrangement helt uten publikum.

– Jeg kjenner at det er helt forferdelig. I Sør-Norge får de lov til å dra på vinterferie, kjøre i slalåmbakken og stå oppå hverandre. Det er vel ingen som tester seg før de drar til Geilo?

Trysil alene venter opp mot 30.000 skiturister de neste to ukene, selv om de trolig er rammet av et mutert virus.

Lyrek viser til at smittevernreglene Finnmarksløpet la opp til, krevde at alle kjørere og handlere måtte være testet maks en uke i forveien.

– Det var veldig kontrollert, og vi er ingen stor folkemasse. Vi bor i hver vår bobil og ser hundekjørerne i maks tre kvarter når de steller bikkjene. Da kan en av handlerne stå med to meters avstand.

– Ut over det er vi innom matbutikk og bensinstasjon. Jeg skjønner ikke logikken. Det er ingen sammenheng med reglene vi ser for hva folk kan gjøre i vinterferien, sier Lyrek til NRK.

Hanna Lyrek opplevde at Femundløpet ble avlyst. Nå får hun en ny smell: Heller ikke Finnmarksløpet kan gjennomføres. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

1000 sledehunder

Finnmarksløpet skulle etter planen starte 12. mars. Det var påmeldt 94 hundekjørere, fordelt på tre klasser.

Den lengste distansen er på 1200 kilometer. I alt skulle drøyt 1000 sledehunder i aksjon over Finnmarksvidda.

Daglig leder Birgit K. Haugland sendte ut melding om avlysningen klokka 15.47.

– Vi hadde håpet i det lengste at regjeringen skulle lette litt på restriksjonene, men det gjorde det ikke, sier Haugland til NRK.

– Det er helt forferdelig. Vi må ta vår del av dugnaden under pandemien, men samtidig følte vi at vi hadde en veldig god smittevernplan. Jeg hadde håpet at man hadde sett på det og tenkt at regionen var såpass trygg at det var mulig å gjennomføre løpet, sier hun.

– Vi var optimister helt til slutt. I dag ser vi dessverre at det ikke er mulig å få til. Det er en tung avgjørelse, men vi har dessverre ikke noe valg, sier Haugland.

Nå ser hun mot neste år:

– Vi har mange planer for hvordan vi skal forbedre oss og gjøre nye ting. Vi kommer til å jobbe knallhardt fremover for å få et fantastisk løp i 2022.

Daglig leder av Finnmarksløpet, Birgit Kristine Haugland, sier Finnmarksløpet har jobbet hardt for å få til et trygt arrangement. Likevel måtte de avlyse. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK