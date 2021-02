Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trysil går nå inn i to betydningsfulle og etterlengta vinterferieuker.

– Endelig skjer det noe her, sier Tommy Åsheim.

Han eier og driver Restaurant Laaven i Trysil og nå er han i ferd med å gjøre lokalet klart for vinterferie. Det siste året har vært en utfordring for alle næringsdrivende i og rundt Trysilfjellet. Nå venter de storinnrykk.

– Utfordringa nå blir at det fort kan komme for mange på en gang. Men vi gjør det vi kan for å lage sikre rammer for skituristene, sier Åsheim.

Samtidig som Trysil må tenke på at smitte kan komme med turistene har de fire innbyggere som de frykter er smitta av et mutant koronavirus.

Forberedt på ferieturister

Selv om svenske, danske og tyske skiturister uteblir i år, er det ventet at mellom 25.000 og 30.000 skiglade nordmenn legger turen til skibygda i løpet av de to kommende ukene. Det betyr en femdobling av kommunens vanlige innbyggertall.

Kommuneoverlege i Trysil, Hanna Rydløv sier de er klare for å ta imot vinterferieturister, men ber dem følge med på kommunens nettsider for informasjon. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Vi har jo forberedt oss på dette og vet at turistene kommer. Men det er klart, når folk flytter på seg er det større fare for smitteutbrudd, sier kommuneoverlege Hanna Rydløv. Kommunen har kommet med smittevernregler både til selve skianlegget og bedriftene rundt.

Det som imidlertid kom ubeleilig, var et utbrudd blant fastboende i kommunen rett før ferien.

– Det betyr at vi må håndtere to ting på en gang. Men vi har håndtert flere store og små utbrudd i løpet av pandemien, så vi skal klare det, sier hun.

Frykter mutasjon

Fire personer fikk denne uka påvist koronasmitte i Trysil. Tre av dem er i samme familie og smittekilden er sporet til Oslo-regionen. Det er usikkert om den fjerde har blitt smittet samme sted.

– Etter informasjon fra hjemkommunen til smittekilden, har vi valgt å håndtere dette som at det er et mutert virus, selv om vi ikke kan si det med sikkerhet enda, sier Rydløv.

Mer enn 100 personer er testa og satt i karantene, eller vente-karantene. Det tas ekstra forholdsregler når det kan være snakk om en mutasjon. Rydløv tror imidlertid ikke at utbruddet skal ødelegge for vinterferieturistene.

– Slik det er nå, opplever vi at vi har kontroll. Men vi ber turistene følge rådene som er gitt nasjonalt. Hvis de reiser på en forsvarlig måte, er sammen med familien og omgås andre mest utendørs, bør det gå greit, sier hun.

Godt om plassen i bakken

I bakken er det foreløpig godt om plassen. Sluser og skilt er satt opp, vakter er hyret inn.

Helge Bonden er destinasjonssjef i Trysil. Han sier det er god plass til alle som vil stå på ski i Trysil i vinterferien. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Hvis alle husker å holde en stavlengdes avstand, håper vi dette blir en fin vinterferie for alle, sier Helge Bonden.

Han er Skistars destinasjonssjef i Trysil og innrømmer at det er krevende å skulle få så mange besøkende på en gang.

– Vi er bekymra for mulige utbrudd hele tida, men vi har fokus på smittevern og god plass i anlegget, så selv med restriksjoner og smitteverntiltak kan alle få en fin ferie her, sier han.

Det er stille før stormen. I løpet av vinterferien er vet venta mellom 25.000 og 30.000 gjester i skianlegget i Trysil. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Håper på uteservering

På restaurant Laaven er Tommy Åsheim ferdig med å måke fram uteområdet. Han håper sola titter fram.

– Gjør den det, kan folk være ute og da blir alt mye lettere, sier han.

Han har søkt om å få utvide uteområdet sitt dersom det blir finvær og horder av folk i bakken.

– Vi skal gjøre det vi kan for at det er trygt for alle i vinterferien, men det er klart, vi venter at det kommer mange fra Oslo-området, så det er jo et under om det ikke blir et utbrudd her i løpet av de neste ukene, sier han.

– Endelig skjer det noe her. Tommel opp, sier Tommy Åsheim på Laaven. Foto: Frode Meskau / NRK