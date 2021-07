Det er opptil fire bjørner som de siste ukene har tatt livet av flere titalls sauer i kommunene Bardu, Salangen og Lavangen i Troms.

Den første bjørnen ble skutt i Bardu mandag 21. juni, den andre ble skutt tre dager senere.

Den siste av de tre bjørnene som er felt, ble skutt natt til fredag i Salangen.

Dermed er kvoten i Troms fylt opp, bekrefter miljødirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Lisa Helgason.

Det har imidlertid blitt gitt tillatelse til felling av ytterligere én bjørn fredag, men denne tillatelsen gjelder kun i Finnmark.

– Det er ikke nok, sier leder i Norsk Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen.

John-Erik Skjellnes Johansen er leder i Norges Bondelag i Nord. Han mener det må felles flere bjørner i Bardu. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Nei til å skyte en fjerde bjørn

Landbrukskontoret i Bardu har søkt om ny skadefellingstillatelse i området Salangen, Lavangen og deler av Målselv.

Det er fordi de mener det fremdeles finnes en skadevoldende bjørn i området.

Fungerende seksjonsleder i Viltseksjonen i Miljødirektoratet, Susanne Hanssen, bekrefter overfor NRK at de har mottatt søknaden om ny fellingstillatelse i Bardu – og gitt avslag.

Susanne Hansen i Miljødirektoratet sier at man må prøve andre tiltak før det kan bli aktuelt å skyte enda en bjørn i Bardu. Foto: NRK

Hun sier bakgrunnen for avslaget er å ivareta bestanden av bjørn i Troms, hvor man fortsatt ligger godt under bestandsmålet.

– Det er felt tre bjørner i Troms den siste tiden, og det ble påvist sju bjørner i Troms i fjor. Derfor vil terskelen for å iverksette skadefelling høynes.

Hun peker på at bjørn i utgangspunktet er fredet og de derfor ønsker å prøve forebyggende tiltak for å forhindre at flere sauer skades.

– Dersom det ikke hjelper, vil vi vurdere situasjonen på nytt, sier hun.

Et av tiltakene som kan iverksettes, er et såkalt «urotilsyn».

Det betyr at en eller flere personer oppholder seg i området for å skape aktivitet som kan holde bjørnen unna.

Rovviltforvalter Rasmus Kristoffer Høyning hos Statsforvalteren i Troms forteller at en slik nå er på plass.

Bondelagsleder John-Erik Skjellnes Johansen mener vedtaket viser at bøndene ikke blir tatt på alvor.

Denne sauen ble funnet etter å ha blitt drept av bjørn på Laberg i Lavangen i Troms. Foto: Privat

– Flere bjørner enn vi har visst om

– Da tenker jeg de gjør et vedtak som sier at de ikke tar oss på alvor. Vi må kunne ta dyra de selv har gitt fellingstillatelse på. Dette går ut over dyrene og bøndene som står midt i en tragisk dyretragedie, sier Johansen og legger til:

– Det er mye mer bjørn enn det vi har visst om og det er flere bjørner som herjer i beiteprioriterte områder. Når forvaltninga ikke vil gi alle vedtakene som trengs, går det utover beitedyra våres.

Tirsdag kveld ble en bjørn ble filmet mens den løp langs fylkesveien i samme kommune.

Statens Naturoppsyn kan ikke si at det er samme bjørn som ble skutt fredag før de får svar på DNA-prøven, men sier den er ung og har samme fargetegn.

– Hvis det er denne bjørnen som har vært i Salangen og Lavangen og gjort skade på sau, så vil skadene nå stoppe, sier administrerende direktør i Statens naturoppsyn (SNO), Morten Kjørstad.

Fredag fikk politiet flere meldinger om at det var observert bjørn i nærheten av sentrum av Sjøvegan i Troms. Statens Naturoppsyn mente senere at det ikke kan ha vært bjørn i dette området, etter å ha vært i på stedet med spesialtrent hund.