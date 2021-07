Jon Henrik Larsen sier synet av en bjørn som løp ned langs veien var så «ufattelig» at han skjønte at de måtte få det med på kamera for å bli trodd. Han forteller at bjørnen løp foran bilen i flere minutter.

Det var på tirsdag kveld da Larsen og samboeren observerte bjørnen i Salangen i Troms.

– Vi trodde det var en hund, eller et dyr, men så var det en bjørn, sier han til NRK.

Bjørnen er den siste i rekka av sitt slag som har blitt observert i fylket. Larsen mener at det vanligvis ikke er mye bjørn i området, men at i det siste har bjørnen «herjet». Det er opptil fire bjørner som de siste ukene har tatt livet av flere titalls sauer i kommunene Bardu, Salangen og Lavangen.

Flere bjørner felt

Så langt er to bjørner felt i Bardu i Troms, og det er gitt tillatelse til å felle ytterligere to i Lavangen og Salangen i samme fylke, hvor bjørnen på videoen ble observert. Natt til onsdag ble nok en bjørn også felt på Brekken i Røros, og et par dager før ble ei binne felt i Overhalla i Trøndelag, med et levende lam i munnen.

Mange er kanskje nysgjerrig på hvorfor bjørnene er såpass aktive akkurat nå, og eksperter NRK har snakket med mener de har svaret.

– Vandrer milevis

– På denne tida, fra midten av mai og ut juni er det brunsttid for bjørnene, altså perioden hvor de parer seg, forklarer Ole-Gunnar Støen.

Både hanner og hunner leiter etter partnere, og de kan ha flere partnere som de treffer, sier han.

Støen er professor og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og ekspert på bjørner.

Bjørnen på videoen tror han er en ung hannbjørn som nylig har forlatt hiet.

Seniorforsker Ole Gunnar Støen i NINA sier at særlig unge hanner vandrer langt. Foto: NINA

– Spesielt de unge hannene kan vandre lange strekninger, over flere mil. De vandrer gjerne i en retning, før de snur og går i en annen retning.

Det er slik de kan «forville» seg inn i menneskenes territorium, sier Støen.

Han forteller at bjørnene ligner menneskene i den forstand at også de er mer uforsiktige og mindre bevisst på risiko i ungdomstida.

Bjørner som kommer nær bebyggelse og som gjerne blir sett, er som regel unge hanner.

– Det er ofte unge bjørner i to-tre års alderen som vandrer ut fra området de er født i for å unngå konfrontasjon med de voksne hannene der, og for å på sikt finne andre ubeslektede binner å pare seg med.

Spesiell situasjon

Susanne Hansen jobber i Viltseksjonen hos Miljødirektoratet. Hun forteller at bestanden av bjørn nasjonalt ikke er noe særlig annerledes i år sammenlignet med andre år.

– I en del områder er bjørnene ute og vandrer, og de vandrer av og til inn i beiteprioriterte områder. Det som har vært spesielt i år er situasjonen i Troms, med flere bjørner samtidig i Bardu, Salangen og Lavangen.

Susanne Hansen jobber i Viltseksjonen hos Miljødirektoratet og forklarer at tida for bjørn i beiteområder snart er over. Foto: NRK

– Bjørner er territorielle dyr, men beveger seg som regel innenfor forvaltningsområdene, sier Hansen.

Derfor er det overraskende å se så mange av dem i såkalte beiteområder, hvor husdyr som sau og rein har prioritet.

– Terskelen for å iverksette jakt i et beiteprioritert område er lav, sier hun.

Roer seg utover sommeren

Tida der bjørnene er å se i nærheten av mennesker går imidlertid mot slutten. Både fordi paringstida snart er slutt, men også fordi bjørnenes favorittmat snart står på naturens meny.

– Når bærene begynner å komme i midten av juli så endrer alt dette seg. Femti prosent av all energien bjørnene lever på gjennom året består av bær.

Dermed vil nok bjørnene snart trekke seg tilbake i det skjulte, slik de liker, forklarer han.