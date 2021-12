Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det finnes ingen gjennomtenkt strategi for bruken av PCR-ressurser, sier Gunnar Skov Simonsen.

Han er leder ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Han sier at koronapandemien ikke bare setter intensivsykepleierne under press – også laboratorier over hele landet sliter med å skaffe nok folk.

For å løse bemanningskrisen og få ned sykefraværet blant de ansatte foreslår laboratoriesjefen at man bruker PCR-testene mer effektivt. Det kan gjøres ved å teste nærkontakter og oppklare utbrudd fremfor å bekrefte alle positive hurtigtester.

– Helsedirektoratet ber oss øke svarkapasiteten, men den kapasiteten finnes ikke. Derfor trenger vi en overordnet strategi for målrettet prioritering, sier Skov Simonsen.

PCR-testene bekrefter eller avkrefter korona ved å lete etter virusets arvestoff. Metoden er mer følsom enn den som blir brukt i hurtigtester. Samtidig krever den avansert utstyr og høyt kvalifisert laboratoriepersonell. Prøver som er positive på hurtigtest er i praksis også alltid positive ved PCR.

– Det eneste argumentet for at folk skal ta en bekreftende PCR-test etter positiv hurtigtest er at Norge trenger oversikt over hva som skjer. Dette kan vi oppnå ved å plukke et begrenset antall positive prøver framfor å bekrefte alle.

Når PCR-prøven er tatt fra nese og hals, sendes den til et laboratorium for å bli analysert. Bildet er fra pandemi- og sekvenseringslaben på Ullevål. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Følsom metode

Mandag er det 358 personer innlagt på norske sykehus med korona. Det er det høyeste tallet under pandemien. Det er lagt inn 27 nye pasienter det siste døgnet, viser tall fra Helsedirektoratet.

Omikron-varianten setter hele helsevesenet og samfunnet under press, og FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier hun er svært bekymret.

Laboratoriesjefen på UNN tror at vinteren kommer til å være preget av dette, og at omikron-varianten kommer til å overta på et tidspunkt.

– Vi har det veldig travelt, ikke fordi vi får flere prøver enn tidligere, men fordi situasjonen har endret seg. Vi får langt flere positive prøver og må lete etter mutanter hele tiden på grunn av omikron. Dette er svært arbeidskrevende.

Derfor mener han det haster med en klar prioritering fra Helsedirektoratet om hva laboratoriene skal jobbe med.

– Spørsmålet er også hvor mye ressurser sykehuslaboratoriene skal bruke på korona versus all annen nødvendig diagnostikk, sier Gunnar Skov Simonsen.

PCR-testen bekrefter eller avkrefter korona ved å lete etter virusets arvestoff. Det er laboratoriene ved universitetssykehusene, samt Fürst og Unilabs, som analyserer prøvene. Her fra labben på UNN. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Krevende situasjon

Administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad i Norges største laboratorium, Fürst, bekrefter at situasjonen er krevende. De har måttet bemanne opp for å møte kravet om at koronatestene må svares ut innen 24 timer.

– Vi er et laboratorium som egentlig er oppe fem dager i uken, men siden pandemien startet, har vi måttet holde åpent lørdag og søndag. Det er slitsomt for folk, men vi leverer det vi skal, sier Ebbestad.

Håvard Selby Ebbestad i Fürst laboratorium sier situasjonen er krevende. Foto: Fürst

Bare forrige uke analyserte de over 20.000 prøver, det utgjør om lag tolv prosent av alle koronatestene i landet.

Ebbestad vil ikke kommentere kritikken fra Skov Simonsen om manglende strategi fra helsemyndighetene, og sier at de følger retningslinjene de får fra myndighetene.