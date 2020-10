Erna Solberg refser lokalpolitikere i Troms og Finnmark

Under trontaledebatten i Stortinget spurte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum statsministeren om hvordan etableringen de nye fylkeskommunene hadde gått.

Han ville vite hva som hadde blitt bedre siden innføringen ved nyttår.

Solberg svarte at reformen i nord har vært motarbeidet lokalt.

– I Troms og Finnmark har fylkespolitikerne motsatt seg og ikke implementert så mye av det de burde gjøre av samarbeidsløsninger for å forbedre tiltakene. De har vært imot sammenslåingen, noe som selvfølgelig er en utfordring.

Ifølge Solberg har regjeringen overført ansvar på kompetanseområdet og biomidler for å hjelpe bedrifter.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserer statsminister Erna Solberg for å begrunne fylkessammenslåing med overføring av kompetansemidler og biomidler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Tidenes dyreste måte

Vedum var ikke fornøyd med svaret.

– Det må være tidenes dyreste måte å gjennomføre det på – i alle fall med den voldsomme motstanden og byråkratiseringen som faktisk skjer, sa Vedum.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo mener den nye fylkeskommunen er rigget for fiasko. Foto: Petter Strøm / NRK

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo(A) i Troms og Finnmark fylkeskommune avviser kritikken fra statsminister Erna Solberg.

– Denne reformen er rigget for fiasko. Rett og slett fordi at det vi skal implementere er nye oppgaver som mangler finansiering.

– Kunne dere gjort noe for at dette kunne blitt mere vellykket?

– Innbyggerne har stemt oss fram i valg med klare partiprogram som sier hva slags holdning vi har til tvangsbegrepet som er brukt i denne sammenslåingen.

– Det betyr ikke at vi ikke vil utvikle den nye fylkeskommunen og ta over nye oppgaver, men da må det følge ressurser med til at vi kan utføre dem på en ordentlig måte, sier Mo.

Jonas Gahr Støre (A) mener det vil bli et redusert tilbud til folk i Troms og Finnmark, noe han mener er alvorlig med økt fraflytting. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ren ansvarsfraskrivelse

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at han forstår at statsministerens uttalelser oppleves som provoserende for folk i Troms og Finnmark.

Han mener det å skylde på lokale politikere er ren ansvarsfraskrivelse.

– Regjeringen har tvunget gjennom en reform folk ikke ville ha. Deretter har de pålagt fylkeskommunen oppgaver uten midler og muligheter til å gjennomføre.

Han mener resultatet blir at regjeringen tvinger fylkeskommunene til å redusere tilbudet i to fylker som står overfor store utfordringer og som opplever en økende fraflytting.