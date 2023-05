I 1996 var om lag 1 av 3 personer over 60 år i Norge avholdsmennesker. I 2016 var det under 10 prosent som ikke rørte alkohol, viser forskning gjort ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Det er faktisk blant det laveste som er rapportert i Europa.

Det sier overlege og spesialist i psykiatri ved UNN, Line Stelander. Hun har tatt doktorgrad i alkoholvaner hos eldre mennesker.

I forskningen hennes kommer det fram at den største endringen er at kvinner over 60 år nå konsumerer nesten like mye alkohol som menn.

– Det er også et unikt funn i internasjonal sammenheng. Vi tror det henger sammen med at Norge har et veldig likestilt samfunn, sier Stelander.

Overlege ved UNN og spesialist i psykiatri, Line Stelander, har forsket på alkoholvaner hos eldre mennesker. Foto: Trygve Grønning / NRK Overlege ved UNN og spesialist i psykiatri, Line Stelander, har forsket på alkoholvaner hos eldre mennesker. Foto: Trygve Grønning / NRK

Forskeren ønsker ikke å rette noen pekefinger, men mener det er viktig å være klar over at eldre mennesker nå drikker betraktelig mer alkohol enn tidligere.

– Når vi blir eldre så får man mindre muskelmasse, og man har mindre veske i kroppen. Det betyr rett og slett at man får høyere promille av samme mengde alkohol enn da man var yngre, sier hun.

– Det er det mange ikke er klar over, både blant unge og eldre.

Hvor mye er en enhet?

Overlegen på UNN er bekymret for at medieoppslag om positive effekter av alkohol kan gi befolkningen et uriktig bilde av virkningen og bivirkninger.

– Det kan for eksempel stå at litt rødvin er bra for å forebygge hjertesykdom, demens eller andre store folkesykdommer, sier hun.

– Men det har forskning fra de siste ti årene tydelig motbevist. Det finnes ingen helsefordeler ved å nyte alkohol, utover at det kan være sosialt og gi hygge i små til moderate mengder.

Men hva er moderate mengder, og hvor mye er egentlig en enhet?

– Det er veldig fort gjort å tenke at et par glass vin til maten er i orden, men nå er vinglassene blitt større enn hva de var før, sier Stelander.

– Vi har gjort noen forsøk på å måle opp to eller tre glass vin av de mer moderne glassene, og det kan faktisk være så mye som en hel flaske vin i tre glass.

Forskeren mener derfor man bør være forsiktig med å bruke antall glass som måleenhet for hvor mange enheter man konsumerer.

I Norge defineres en enhet alkohol som 12 gram etanol. Ifølge Stelander utgjør det 1,2 desiliter vin med tolv prosent alkoholinnhold.

– Viss man tar det i et moderne, stort vinglass, så tror jeg mange vil bli overrasket over hvor lite det faktisk er, sier Stelander.

Harald og Gro Wang: Ekteparet sier de gjerne tar seg et glass vin til maten, både fredag, lørdag og søndag. – Et glass vin til middagen synes jeg er fornuftig, men det behøver ikke være mer, sier Harald. – Men hvis vi har noe vi synes er veldig godt og gleder oss til, for eksempel lutefisk, da tar vi både øl og dram, sier Gro.



De tar seg også gjerne et glass cognac til kaffen, når de skal se Dagsrevyen på fredag og lørdag – men det deler de.

– Det går veldig fint. Vi krangler sjeldent om den siste dråpen, sier Harald. Jon Andersson: Andersson mener det må være greit å ta seg en øl om dagen, eller 6-8 glass i uken. – Men det kommer selvfølgelig an på hvor man befinner seg i livet da, sier han. Men han merker at alkohol har en annen effekt på kroppen nå enn da han var yngre. – Jeg tåler mindre, rett og slett. Også er det en større hangover, sier Andersson.

– Interessant å se på

Håvard Sandberg er nestleder i eldrerådet i Tromsø kommune. Han sier de ikke er kjent med forskningen, og har dermed ikke behandlet den.

Likevel utelukker han ikke at de kan komme til å gjøre det.

– Hvis det er slik at alkoholen er et dekke for ensomhet så er det kjempealvorlig, men jeg kjenner ikke til den forskningen og må ta alle mulige forbehold, sier Sandberg.

– Men alle tema som berører eldres ve og vell i hverdagen er interessant for oss å se på.

Hvor mange enheter alkohol drikker du i uken? Færre enn to enheter Mellom to og seks enheter Over seks enheter Drikker ikke alkohol Har ikke oversikt Vis resultat

To enheter i uken

Overlegen på UNN mener det er viktig å ha en åpen dialog med fastlegen eller helsepersonell over hvor mye alkohol man faktisk konsumerer, fordi selv i små mengder kan det være skadelig.

Spesielt i kombinasjon med legemidler eller andre sykdommer.

– For eksempel er det litt over en fjerdedel av de over 65 år som får utskrevet sovemedisiner eller beroligende. Sammen med alkohol kan de få uventede bivirkninger, og mange kan oppleve at de blir forvirret eller har lettere for å falle, sier Stelander.

Hun mener det er vanskelig å gi helt tydelig råd for hvor mye alkohol som er trygt å konsumere i løpet av en uke, fordi kunnskapsgrunnlaget og retningslinjene stadig oppdateres.

Men hun viser til de siste retningslinjene som er publisert internasjonalt.

Ifølge canadiske myndigheter øker risikoen for alkoholrelaterte konsekvenser, for deg selv og andre, dersom du konsumerer mer enn to enheter per uke.

– De gjelder for den generelle befolkningen. Det vil selvfølgelig være individuelle variasjoner, men dersom man bruker legemidler bør man være forsiktig, sier Stelander.

De nyeste retningslinjene publisert internasjonalt for alkoholkonsum sier at risikoen for alkoholrelaterte konsekvenser øker ved mer enn to enheter i uken. Foto: Trygve Grønning / NRK

Høyt forbruk blant de med høy inntekt

I forskningen gjort ved UNN kommer det fram at vellykkede eldre, med høyt utdanningsnivå, skiller seg ut.

– Der ser det ut til å være flere og flere i den gruppen som kanskje har et høyt forbruk. Det er ofte i kontrast til hvem man kan forvente som kan få helseutfordringer, sier Stelander.

– Det er kanskje en litt uventet gruppe, som gjør at de kanskje også da går under radaren.