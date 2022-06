Seks dager etter delene til den midlertidige brua ankom Badderen i Kvænangen, er nå E6 åpen for trafikk igjen.

Det var 31. mai at brua over Badderelva ble stengt, da det ble oppdaget at brua holdt på å kollapse. Siden da har Norge vært delt i to, og all trafikk har måttet gå via Finland.

Det har ført til opptil 600 kilometer i omvei for trafikanter.

Statens vegvesen jobbet sammen med Stetind Entreprenører AS og Anlegg Nord AS for å gjenopprette forbindelsen.

I utgangspunktet var det anslått å ta fjorten dager før E6 kunne åpne igjen. Men på under halve tida er det nå åpent for trafikk.

– Vi er veldig glade for at alt har gått etter planen, og at trafikken kan gå som normalt igjen både for lokalbefolkningen og transportnæringa, sier Gunnar Haugen i ei pressemelding fra Statens vegvesen.

Han er fagansvarlig for nasjonal bruberedskap i vegvesenet.

Trafikken har begynt å gå over Badderelva igjen, og Norge er ikke lenger delt i to. Foto: Rune Andreassen / NRK

Enveiskjørt

I tida mens brua var stengt, har kommunen funnet alternativer for transport i området.

Viktige medisiner har blitt fraktet over elva med båt. Kommunen etablerte også en midlertidig løsning med båttransport mellom Badderen båthavn og fjæra i Sætra for transport rundt bruddstedet.

Hurtigbåten MS Kvænangen har blitt brukt til å frakte skoleelever forbi den kollapsede brua.

I dag kan elever sette seg på bussen for å komme på skolen. Foreldrene kan sette seg i bilen og kjøre til jobb. Tungtransport og turister slipper en milevis lang omvei via nabolandet vårt.

Statens vegvesen opplyser at den midlertidige brua er 50 meter lang, og plassert over den eksisterende brua. Det vil ikke påvirke den midlertidige brua om den eksisterende kollapser.

Brua har ett kjørefelt og er lysregulert.

Statens vegvesen er i gang med arbeidet for å få på plass en permanent bru.

– Den mest nærliggende løsningen er å legge brua i dagens E6-trasé, og i så fall vil det være nødvendig å etablere ny midlertidig bru ved siden av til den permanente brua er klar. Fram til vi har gjort nærmere vurderinger, kan vi ikke si noe om hvor lenge den midlertidige brua vil være i bruk eller om når en ny permanent bru kan være på plass, sier Tore Lysberg.