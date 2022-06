Tirsdag kveld ble all trafikk over brua på E6 i Kvænangen stengt etter at den fikk seg en alvorlig knekk midt på.

Det er mer vann i elva enn normalt, men ikke flom. Det er derfor ikke kjent hva som er årsaken til konstruksjonsskadene.

Brueksperter i Statens vegvesen har konkludert med at skadene er så stor at den ikke kan reddes.

Troms og Finnmark er delt i to etter at Badderen bro ble stengt tirsdag kveld. Nå må man kjøre en 600 kilometer lang omvei.

Frode Lyng Hansen er bruforvalter i Statens vegvesen og er den som har vurdert skadene på Badderen bru.

– Konstruksjonsskadene er så alvorlige at brua ikke kan repareres. Vi vurderer nå om vi skal la brua kollapse av seg selv, eller om vi skal ta den ned, sier han i en pressemelding.

E6 er eneste vei mellom nord og sør i dette området.

– Må ikke skje igjen

Martin Grønnslett er styreleder i Samferdselsforum Nord. Deres mål er å samle politikere og næringsliv om felles samferdselsløsninger for Nord-Norge.

Han frykter flere hendelser som den i Kvænangen.

– Jeg kommer ikke på noen steder hvor vi er mer sårbare for slike hendelser.

Han viser til at E6 er hovedpulsåren som binder landet sammen. Andre steder er det stort sett omkjøringsmuligheter dersom veien av ulike grunner stenges. Her må man inn i et annet land.

– Det må settes i gang tiltak umiddelbart, og videre må Statens vegvesen sørge for en permanent og framtidig løsning som gjør at dette ikke skjer igjen, sier han i en uttalelse.