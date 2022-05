Kommende søndag markeres frigjøringsdagen og veterandagen i Norge.

Men i Sør-Varanger kommune, som ligger rett ved grensa mot Russland, skal markeringen bli annerledes i år.

– Vi gjør en ny vri i år og markerer ikke ved det vi på folkemunne kaller «russermonumentet», sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap).

Det har vært en lang tradisjon for grensekommunen å legge ned krans ved frigjøringsmonumentet hver 8. mai. Og ikke minst, invitere det russiske konsulatet i Kirkenes til det.

Frigjøringsmonumentet ble reist i 1952 for å hedre Den røde armés innsats i frigjøringa av Øst-Finnmark i oktober 1944. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Men i år valgte kommunen å droppe invitasjonen.

– Det er på bakgrunn av at Russland har gått til krig mot Ukraina. Vi føler ikke at det er riktig å invitere dem til markeringen, sier ordføreren.

Det var IFinnmark som omtalte denne saken først.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng, forteller at minnemarkeringen 8. mai blir uten russiske representanter. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Frykter propaganda

Det hele ble bestemt etter at en innbygger kom med spørsmål om dette til kommunestyret forrige måned. Han fryktet nemlig at seremonien kunne brukes som propaganda.

Les deler av innspillet her:

Til: Sør-Varanger kommune Sendt: 5. april 2022 11:24 Emne: Spørsmål til kommunestyremøtet ... Men slik verden nå har blitt, med russisk krig og umenneskelig aggresjon i Ukraina kan en slik markering med f.eks Det russiske konsulat, bli brukt til en nasjonalistisk markering eller i propagandaøyemed...

Historiker Kari Aga Myklebost støtter hans bekymring.

– Jeg tror det er en helt reell fare for at fellesmarkeringer med Russland i år vil bli brukt, fra russisk side, for å propagandere et minne om andre verdenskrig, som bidrar til å legitimere krigen i Ukraina, sier hun.

Sovjetiske styrker frigjorde Øst-Finnmark fra tysk okkupasjon i 25. oktober 1944. Til resten av Norge kom frigjøringen 8. mai 1945. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ønsker offentlig debatt

Professoren ved UiT mener at minnekrigen mellom Ukraina og Russland har slått inn i norsk virkelighet.

I de såkalte minnekrigene, som har rast mellom Russland og de østeuropeiske nabostatene, kjemper landene om forståelsen av andre verdenskrig gjennom blant annet markeringer og minnesteder.

Historikeren trekker frem generalkonsulen i Kirkenes som eksempel. Han legger ofte ned krans ved sovjetiske minnesmerker i Nord-Norge. Dette mener hun bidrar til minnekrig med Ukraina.

– Jeg tenker at vi sannsynligvis vil se flere sånne konfrontasjoner framover, sier Kari Aga Myklebost.

Denne kransen skal være lagt ned av Teimuraz Ramishvili, Russlands ambassadør i Norge, 23. februar 2022, dagen før Russland angrep Ukraina. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Samtidig mener historikeren at Norge har hatt en annen tradisjon for å minnes andre verdenskrig sammen med Russland. Ifølge henne baserte den seg på dialog og diplomati.

Men nå har situasjonen endret seg etter at Russland angrep Ukraina, mener professoren.

– Vi må ha en offentlig samtale, kanskje særlig i Nord-Norge der markeringer sammen med Russland har vært ekstra viktig, om hva vi ønsker oss på sikt, hvordan vi kan forvalte felles krigsminner sammen.

Historiker Kari Aga Myklebost mener det er en reel fare for at fellesmarkeringer med Russland i år vil blitt brukt som propaganda dersom den ble gjennomført. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Symboltung signal

Myklebost mener at kommunens valg om å ikke invitere russiske representanter til årets markering sender et symboltung signal.

– Man sender jo et veldig tydelig politisk signal til den russiske utenrikstjenesten i Norge og det russiske utenriksdepartementet om at man tar avstand fra angrepet på Ukraina.

Historikeren legger til:

– Jeg synes det er riktig av Sør-Varanger kommune å markere alene i år. Det tenker jeg er klokt i et langsiktig perspektiv.

Kommunen legger ned krans til minnesmerket vanligvis to ganger i året: 8. mai og 25. oktober. Det russiske konsulatet pleier også å legge ned krans dit 23. februar som i Russland feires som Dagen for fedrelandets forsvarere. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Men kommunens ordfører selv ønsker ikke å spekulere om hvordan årets markering av 8. mai vil påvirke forholdet mellom naboene Norge og Russland.

– Det må vi komme tilbake til. Vi må se hva som skjer. Det er jo ingen som vet når krigen slutter, og hvordan samarbeidet blir etter det, sier Lena Norum Bergeng.

NRK har forsøkt å kontakte det russiske generalkonsulatet i Kirkenes for en kommentar i saken, men de har ikke svart på henvendelsene.