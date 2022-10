– Politiet blokkerte veien foran og bak meg, som i en Hollywood-film. Jeg kunne ikke gå fremover eller bakover.

Slik beskriver tromsøværing Babang Deshommes opplevelsen da han tirsdag forrige uke ble stoppet av politiet mens han var på droneoppdrag i Narvik.

Før dette hadde en bil fulgt ham en stund, og stoppet omtrent 200 meter bak ham hver gang Deshommes stoppet for å filme til reklamefilmen han jobber med.

– Da var jeg forberedt på at det skulle skje noe ille. Jeg begynte å bli nervøs, men da politiet gikk mot meg og vi begynte å snakke, så var det faktisk en ganske god prat.

Han brukte en time til å forklare hvem han er, hva han gjør og til å vise frem papirene sine.

– De trodde jeg var russisk. Jeg synes ikke at jeg ser russisk ut, sier Deshommes, opprinnelig fra Haiti.

Dronepilot Babang Deshommes måtte forklare at han ikke var russisk da politiet stoppet han på jobb. Foto: privat

Mistenkelig droneaktivitet

Politiet i Nordland bekrefter at de mottok et tips om mistenkelig droneaktivitet, og at en patrulje dro ut.

– Det er ikke vanlig at folk flyr droner i det området, sier operasjonsleder Lars Halvorsen.

Politiet over hele landet har mottatt mange tips om droneaktivitet den siste tiden.

Politiet på Vestlandet sa forrige uke at de får mange unødvendige dronemeldinger. Nå ber de om mer konkrete tips.

Flere tips har nemlig vist seg å være planeten Jupiter.

– Vi ønsker ikke tips om absolutt alt som flyr oppe i luften.

Vurderer droneforbud

Den siste tiden har politiet pågrepet syv russiske statsborgere for å fotografert og flydd med drone i Norge, deriblant engelsk-russiske Andrej Jakunin.

Nå har samferdselsdepartementet bedt Luftfartstilsynet om å vurdere et mulig forbud mot droner i Norge.

– I en situasjon der det er økt fokus på uønsket dronebruk, er det naturlig at vi ser på flere ulike alternativer for bedre kontroll. Samferdselsdepartementet vurderer nå tilbakemeldingene fra Luftfartstilsynet i samråd med blant andre Justis- og beredskapsdepartementet. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si når disse vurderingene vil være klare, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Forbudet skal ikke ramme næringsliv og myndigheter som er avhengig av dronebruk for å utføre viktige oppgaver.

Babang Deshommes sier at 95 prosent av arbeidshverdagen hans består av å fly drone. Hvis et lengre nasjonalt droneforbud blir en realitet, tror dronepiloten at han kanskje må finne en ny jobb.

– Jeg forstår at det handler om sikkerhet, og jeg forstår hvorfor dette skjer. Men løsningen har vi ikke funnet enda.

– Ikke veien å gå

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, interesseorganisasjonen for dronebransjen, er svært imot et droneforbud. Blant annet fordi droner brukes ved inspeksjon av broer og annen infrastruktur, og ved redningsaksjoner.

– Vi har gjort oss avhengige av droneteknologi til samfunnsnyttige formål. Det er svært vanskelig å forstå at man oppnår ønsket effekt med et droneforbud. Det rammer tross alt ikke dem man egentlig ønsker å ramme.

Han mener at kriminell og uvettig bruk av droner ikke ville blitt berørt av et droneforbud.

– Droneforbud er ikke veien å gå.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, mener at et droneforbud kun vil ramme dem man ikke ønsker å ramme. Foto: Anders Martinsen / UAS Norway

Han mener at man bør bruke det eksisterende regelverket på en bedre og mer effektiv måte før et eventuelt forbud mot droner innføres.

– Det vi har gjort er å initiere tre konkrete tiltak som vi mener vil være med på å forbedre kontroll på hvem som flyr droner, hvor de er og samtidig sørge for at de som har et behov for større innsikt rundt kritisk infrastruktur kan få det.

Blant annet ønsker han et nasjonalt fartøyregister for droner, for å få en oversikt over hvem som eier hvilke droner.

– Det gjør at vi vet hvilke droner som er i norske hender og som skal fly i Norge.

Kommer til å ringe politiet

Deshommes vant i 2020 prisen for beste dronevideo i UAS Norways foto- og filmkonkurranse.

Etter at han ble stoppet av politiet, valgte dronefotografen å ringe direkte til politiet da han skulle fly noen timer senere.

Det har han tenkt å fortsette med.

– Det er en ny tid vi lever i, så jeg kommer garantert til fortsette å ringe politiet før jeg flyr. Hvis det da er noen som ringer, så vet politiet at det er jeg som flyr.