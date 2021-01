I samråd med de pårørende frigir Troms politidistrikt navnet på skiløperen som antas omkommet i fjellene vest for Kattfjordvatnet på Kvaløya i Tromsø.

Lørdag kveld ble Øystein Stangeland meldt savnet i Tromsø. Han hadde lagt ut på topptur på Kattfjordeidet, omtrent 30 minutter fra Tromsø sentrum, og ikke kommet tilbake.

Før han dro på tur hadde Stangeland nevnt Skitntinden som et mulig turmål. Et svært populært turfjell. Samtidig er det også et fjell med områder hvor det kan gå skred.

Siden natt til lørdag har redningsmannskaper gjort gjentatte søk etter Stangeland. Leteaksjonen blir stadig utsatt på grunn av vanskelige værforhold og snøskredfare i området. Blant annet hadde det gått et stort snøskred i innmarsjen til Skitntinden.

Tirsdag endra politiet også statusen til å dreise seg om søk etter antatt omkommet.

– Sjansen for å overleve ute i terrenget i de værforholdene som har vært og den tida som er gått, så har man da fra helsefaglig hold ikke håp om å finne han i live, sier stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

Store leitemannskaper ble satt inn i søket etter en mann i 50-årene som er meldt savnet på Kattfjordeidet i Tromsø. Foto: Petter Strøm / NRK

Fjellvant person

Øystein Stangeland tilbringer mye av tiden sin i fjellet, og beskrives som en svært fjellvant mann. Blant annet driver han et enkeltmannsforetak som drev med turguiding i fjellet.

I 2008 var Stangeland med på en ekspedisjon på verdens nest høyeste fjell K2, sammen med blant andre turdronninga Cecilie Skog og hennes daværende ektemann Rolf Bae.

Et isras tok livet av elleve personer, deriblant Bae.

Endrer status på søket

I samarbeid med frivillige og andre samvirkeaktører planlegger politiet videre søk.

– Det vil primært dreie seg om å søke igjennom skred i området. Vi er avhengig av vær- og lysforhold for å gjøre det på en sikker og trygg måte, sier stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

Pettersen sier at de har sett spor opp til et vann, men at det ikke har vært mulig å følge sporene videre opp i fjellet. Værforholdene har også gjort det umulig å få personell høyere opp i terrenget.

– Når vi i dag fikk værforhold som tillater dette så har vi ikke klart å se spor i terrenget som kan gi oss noen større indikasjoner på hva som har skjedd, sier Pettersen.

Han forteller at politiet jobber ut ifra flere hypoteser. Hovedhypotesen er at Stangeland er tatt av et skred.

– Vi jobber ut ifra flere hypoteser, men den helsefaglige begrunnelsen er at det ikke er mulig å overleve i noen av de hypotesene over så lang tid i de værforholdene.

Politiet fortsetter har avsluttet søket etter at de har konkludert at det ikke er trygt å drive søk i mørket.