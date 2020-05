– Det går i dag ut et brev fra regjeringa og Klima og miljødepartementet som gir klar beskjed tilbake til Fylkesmannen om at forskjellsbehandlingen man har hatt mellom Nord-Troms og Finnmark må opphøre. At man derfor nå får en lik behandling innenfor den samme loven, som er en selvfølge, sier stortingsrepresentant, Kent Gudmundsen (H).

Fylkesmannen i Troms og Finnmark ba departementet om hjelp på grunn av sterke reaksjoner i Nord-Troms på avslag om å forlenge snøskutersesongen.

Egentlig er det ulovlig å kjøre snøskuter etter 5. mai. Men fylkesmannen har mulighet til å gjøre enkelte unntak.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) er fornøyd med at departementet nå rydder opp i saken. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Flere kommuner i Nord-Troms har søkt fylkesmannen om forlenget åpningstid av skuterløypene. Alle søknadene er avslått, mens det i Finnmark er gjort enkelte godkjenninger. Flere mente det måtte dreie seg om en misforståelse, men det avviste fylkesmannen.

De forklarte det med at det i Finnmark tidligere har blitt gjort unntak for loven, slik at de har kunne kjørt snøskuter fram til 17. mai. I Troms derimot har det ikke vært slik praksis tidligere. Derfor mener fylkesmannen at de ikke kan åpne for det nå slik regelverket ligger, selv om fylkene er sammenslått.

Fylkesmannen tolket regelverket ved hjelp av en fortolkning som var gjort av departementet i 2016, altså flere år før Troms og Finnmark ble sammenslått. Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker forstod at ordførerne synes det var urimelig, og ba derfor i et brev 7. mai departementet om en fornyet vurdering.

Håper på rask avklaring

– Nå håper jeg Fylkesmannen følger dette opp, og at vi får en rask avklaring også fra den siden, sier Gudmundsen.

Tidligere leder i Kåfjord Snøscooterforening, Einar Eriksen sier til NRK at dette er fantastisk.

– Vi har søkt om tillatelse i mange år på rad. Loven skal være lik i Troms og Finnmark. – Nå skal jeg bruke skuterløypa til å dra opp til fiskevannet og vente på at storrøya skal bite.

Nå er det kun få dager til også den forlenga åpningstiden i løypene går ut for dem som har fått tillatelse for det i Finnmark. Men stortingsrepresentant Gudmundsen håper likevel det skal være mulig for Nord-Troms å få nyte den siste helga.

Han forteller at for han er dette en prinsipiell sak.

– Vi har en lovparagraf, og innenfor den en forvaltning med en fylkesmann. Da er det viktig at man får en felles og lik behandling. Når departementet og regjeringa har vært så rask i å gi tilbakemelding i denne saken, mener jeg det burde være mulighet for fylkesmannen å gjøre det samme.

Politikere brukte ord som urimelig, rystende og urettferdig om denne saken. Foto: Fredrik Norum / NRK

Glad for at det blir ryddet opp

Ordførerne brukte ord som urimelig, rystende og urettferdig om denne saken. Det skjønner Kent Gudmundsen.

– Når du har en lov som er veldig klar, med tanke på hvem som skal ha denne spesielle innrammingen for å kunne søke om forlenget sesong, og man har en praksis fra fylkesmannen som er helt motsatt av det. Da vekker det reaksjoner, det har jeg forståelse for.

Slik Gudmundsen vurderer det har det aldri vært noe grunnlag for misforståelse i saken.

– Når Stortinget behandlet denne loven i 2015, var man veldig tydelig på at Nord-Troms og Finnmark var i en særstilling. Og når man da har en paragraf som til og med lister opp kommunenavn, burde det uten tvil vært en felles saksbehandling i dette spørsmålet.

– Så har Fylkesmannen lent seg til en annen tolkning i det brevet som kom i 2016. Det får man ryddet opp i nå, og det synes jeg er bra.

NRK har vært i kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark som vil lese gjennom brevet fra departementet før de stiller til intervju.