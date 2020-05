Raser over ulike kjøreregler for snøskuter i samme fylke

– Vi er ganske rystet her i Nord-Troms, over at det går an å forskjellsbehandle sånn. Vi er slått sammen til ett fylke, Troms og Finnmark er ett, sier Hilde Nyvoll (Ap), ordfører i Nordreisa.

Hun sier hun hadde skjønt det hvis det hadde vært en faglig begrunnelse for avslaget i Nord-Troms, men det kan hun ikke se at det er.

– Jeg tror det må være en stor misforståelse, en eller annen plass.

Egentlig er det ulovlig å kjøre snøskuter etter 5. mai. Men fylkesmannen har mulighet til å gjøre enkelte unntak.

Flere kommuner i Nord-Troms har søkt fylkesmannen om forlenget åpningstid av skuterløypene. Alle søknadene er avslått. Men avslaget om å forlenge fristen for skuterkjøring i Nord-Troms handler ikke om en misforståelse, sier fylkesmannen i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

I Finnmark har det tidligere blitt gjort unntak for loven, slik at de har kunne kjørt snøskuter fram til 17. mai. I Troms derimot har det ikke vært slik praksis tidligere. Derfor mener fylkesmannen at de ikke kan åpne for det nå slik regelverket ligger, selv om fylkene er sammenslått.

– Men jeg skjønner at ordførerne synes det er urimelig med den ulike behandlingen de utsettes for, sier Vik Aspaker til NRK.

Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, skjønner at ordførerne reagerer. Men hun mener regelverket ikke gir dem noe annet valg. Foto: Tonje Hareland / NRK

– Totalt feil

Fra 1. januar 2020 ble de to fylkene, Troms og Finnmark slått sammen. Mange reagerer derfor på at regelverket blir tolket ulikt innafor det som nå er samme fylke.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik (H) protesterer mot det han mener er helt feil.

Svein Leiros (Sp) krever likhet for loven. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Jeg synes tolkninga til Fylkesmannen er totalt feil. Når du leser paragrafen som omhandler dette, paragraf 9, står det vitterlig «kommuner i Nord-Troms og Finnmark kan få forlenga frist for skuterkjøring», sier han.

Svein Leiros er gruppeleder for Senterpartiet i Kåfjord kommunestyre. Han sier mange er opprørte over avgjørelsen til Fylkesmannen.

– Det er fortvilelse. Fortvilelse over forskjellsbehandling. Sånn kan vi ikke ha det.

– Helt uforståelig

Også fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap) reagerer på forskjellsbehandlingen i den nye regionen. Han ber om at regelverket samordnes slik at det blir lik praksis.

– Selv om Finnmark og Nord-Troms har samme lovverk som utgangspunkt, praktiseres det ulikt. Det er ikke heldig at regelverket behandles ulikt av samme embete på saksbehandlernivå, sier Mo.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo håper fylkesmannen rydder opp, og at snøskuterkjøring etter 5. mai også tillates i Nord-Troms. Foto: Petter Strøm / NRK

Fylkesrådslederen ber nå Fylkesmannen å rydde opp slik at praksisen blir lik, og da slik det har vært praktisert for kommunene i Finnmark, at også Nord-Troms får kjøre snøskuter fram til nasjonaldagen.

– Det er helt uforståelig at likeverdige kommuner i vår region ikke får lik behandling.

Men fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker sier at instruksene de har fått fra Klima – og miljødepartementet i 2016 ikke gir dem mulighet til å utvide åpningstidene for skuter i Nord-Troms-kommunene.

Hun forteller at etter motorferdselsloven sist ble behandlet i Stortinget, kom det en fortolkning fra departementet, om hvilken praksis som skulle følges når det gjelder åpning av skuterløypene – utover begynnelsen av mai.

– Da ble det tydelig sagt at den gamle praksisen i Finnmark om å tillate åpning skulle kunne fortsette, mens praksisen som da hadde vært i Troms om å si nei til videre åpning, også skulle fortsette.

Ber departementet om hjelp

Men fortolkningen fra departementet kom før 1. januar 2020, altså før Troms og Finnmark ble slått sammen til et fylke.

Vik Aspaker synes det er vanskelig å forsvare at det har oppstått det hun kaller en ulikebehandling i samme fylke. Derfor sendte hun 7. mai et brev til departementet, der hun ber dem komme med en avklaring.

I brevet skriver fylkesmannen at fylkessammenslåinga medfører et behov for en fornyet vurdering i saken, slik at kommunene i Nord-Troms og Finnmark kan likebehandles.

– Vi er et fylkesmannsembete, og et fylke. Det er derfor krevende for oss at vi skal gjøre en sånn ulikebehandling for en del av fylket. Det er bakgrunnen for at vi velger å ta opp saken med departementet. Det er kun departementet som kan avklare dette nå.

Flere har anket avslaget fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Enkelte, blant andre Kåfjord Snøscooterforening, vurderer også å sende inn en klage til Sivilombudsmannen for å få klarhet i lovligheten i vedtaket.

Fylkesrådslederen ber om likhet for loven.

– Det må være et bærende prinsipp at loven skal være lik. Med den lange snøvinteren vi har hatt i år, ble ulikhetene svært tydelig for befolkningen i den nordligste regionen, avslutter Bjørn Inge Mo.