Frem til nå har det vært mulig å kjøre snøskuter til hytta, dersom man søker om det og hytta ligger 2,5 kilometer unna vei.

Tirsdag 5. mai skal forslaget om å fjerne avstandskravet på 2,5 kilometer fra vei behandles på Stortinget.

På denne måten får alle muligheten til å søke om kjøring til hytta, uansett avstand.

Jeg håper vi kan ha en atferd og debatt fremover, som bygger på gjensidig respekt og omtanke for hverandres behov, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv. Foto: Norsk Friluftsliv

Dette er Norsk Friluftsliv svært kritiske til. Grunnen til det er blant annet støy, ifølge Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Han mener det er et bidrag til negative opplevelser.

– De fleste som drar på fjellet og inn til hyttene sine, gjør det for å oppleve naturens stillhet og ro, og å slippe unna støy. Snøskutere har vært og er en viktig bidragsyter til støyforstyrrelser, slik mange mennesker opplever det, sier Heimdal.

– Dårlig sak for Arbeiderpartiet

Forslaget som nå er sendt til høring, får støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Dermed er det flertall på Stortinget for å åpne for mer snøskuterkjøring til hytter i Norge.

I et innlegg på Norsk Friluftslivs hjemmeside, oppfordrer imidlertid Heimdal politikerne til å tenke seg godt om, og å stemme ned forslaget.

Heimdal ikke overrasket over at Frp og Senterpartiet støtter et slikt forslag. Det han ikke forstår er hvorfor Arbeiderpartiet gjør det.

– Det som overrasker mest er at Arbeiderpartiet, som inntil nylig understreket betydningen av fjellets stillhet og ro, også nå ønsker å oppheve denne regelen

– Det er en dårlig sak for Arbeiderpartiet, som ønsker å fremstå som et mer miljøvennlig parti frem mot valget i 2021. Da kan vi ikke forstå at dette er strategien å satse på, sier Heimdal.

– Det er heldigvis mange skutereiere som kjører veldig ansvarlig, og vi er veldig glad for at skuterklubbene bidrar til bra og positiv kultur, sier Heimdal. Foto: Fredrik Norum / NRK

– Gammeldags tankegang

Ole Steinar Østlyngen er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Alta og daglig leder ved Alta motorsenter. Han forstår seg ikke på kritikken fra Norsk Friluftsliv.

– Det er sikkert litt støy med snøskuterne, men det har vi allerede i hytteområdene i Nord-Norge.

Østlyngen mener også at problematikken er sammenlignbar med båttrafikken sørpå.

– Å si til en mann i Oslo at han må ro til hytta si, tror jeg ikke han vil ha forståelse for. Han vil kjøre ut til hytta si ute i fjorden, og kose seg og fiske litt. Det er veldig sammenlignbart med det vi bruker snøskuterne til her oppe.

Han mener avstandskravet bør fjernes, slik at flere får muligheten til å komme seg til hytta.

– Sånn som det er i dag må hytta ligge 2,5 kilometer fra veien for at vi skal kunne gi dispensasjon for kjøring til hytta. Det synes vi er gammeldags tankegang.

– Skal du litt opp i fjellet, så du har 2,5 kilometer med stigning, og når bestemor på 85 og barnebarn på tre år skal være med, kan det være krevende. Det er selvfølgelig god trim, men vi ønsker at det skal være mulighet til å kjøre.

Ole Steinar Østlyngen i Alta Arbeiderparti håper endringen er på plass til neste skutersesong. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Frykter unødvendig fritidskjøring

Forslaget er i hovedsak ment for å frakte bagasje og utstyr til hyttene. Heimdal understreker at de ikke er imot snøskuterkjøring, men at de frykter unødvendig kjøring.

Heimdal er bekymret for ulovlig kjøring. Dette bildet fra 2018 viser spor etter det. Foto: Miljødirektoratet

– Jeg vil også understreke at Norsk friluftsliv ikke er motstandere av snøskutere i seg selv, vi bruker masse snøskuterkjøring til å preparere løyper blant annet. I tillegg brukes også skutere til å frakte nødvendig utstyr til hytter og fjellstuer.

– Det er den fritidskjøringen, eller den unødvendige kjøringen, som vi er bekymret for. Vi ser en sammenheng med at flere skuterløyver bidrar til mer ulovlig kjøring, sier Heimdal.

Østlyngen skjønner ikke hvorfor Heimdal er bekymret.

– Det er jo ikke snakk om fri kjøring i hele Norge, det er opptil hver enkelt kommune om de ønsker å gi dispensasjon til hver enkelt hytteeier, så jeg skjønner ikke helt motstanden fra Norsk Friluftsliv, sier Ap-politikeren.