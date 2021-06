– Når man ser en sånn hendelse, skjønner man at det kan skje med absolutt alle. Jeg tenker befolkninga får en oppvekker og mange tenker at de må forberede seg litt på at de også kan stå i en sånn situasjon.

Det sier Inger-Lise Kristiansen. Hun er seksjonsleder for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

De får melding om seks til ti hjertestanser per måned.

Ifølge Kristiansen har det vært mye fokus på hjerte- og lungeredning de siste årene. Men på ett område kan vi bli mye bedre.

Dersom noen faller om og får hjertestans, kan en hjertestarter øke sjansen for overlevelse. Utfordringa er bare at et fåtall av landets hjertestartere er registrert. Det betyr at en hjertestarter kan være i nærheten uten at AMK vet om det.

Inger-Lise Kristiansen sier det er større sjanse for å overleve hjertestans dersom en hjertestarter tas i bruk. Foto: Morten Kræmer / NRK

Oppfordrer til å registrere

– Hvis man kan gi et støt vil det gjøre at man kan starte hjertet fortere.

Hun kommer med en tydelig oppfordring:

SYNLIGHET: Dersom hjertestarteren er registrert vil den være synlig i dette kartet og 113-sentralen kan benytte seg av den. Foto: Skjermdump hjertestartregisteret

– Det er kjempeviktig å få registrert alle hjertestartere.

Når en hjertestarter er registrert blir den synlig i 113 sitt kart over hjertestartere. Da vil AMK kunne informere de som er på stedet i forbindelse med en hjertestart, hvor det går an å hente en hjertestarter.

Mellom Kvænangen i Nord-Troms og Kjøpsvik i Finnmark er det for eksempel kun registrert 223 hjertestartere.

– Det er kjempeviktig å få registrert alle hjertestartere. Det gjør at vi kommer raskere i gang og det øker sjansen for å redde liv, sier Kristiansen.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Over 50.000 er ikke registrert

I Hjertestarterregisteret er det registrert omkring 6000 hjertestartere, opplyser Siw Lilly Osmundsen, som er leder for det offentlige Hjertestarterregisteret.

Dette er ifølge Osmundsen kun 10 til 15 prosent av alle hjertestarterne som finnes i Norge. Altså er det omtrent 50.000 hjertestartere i landet som ikke er registrert.

– Det er veldig bra at de har skaffet en hjertestarter og at de tenker beredskap, men det er veldig mye bedre beredskap hvis de synliggjør den for 113-sentralen, sier Osmundsen.

Odd-Bjørn Sørnes er hovedinstruktør i Troms Røde Kors Hjelpekors. Han opplever en økt interesse for førstehjelp og hjertestartere etter den dramatiske hendelsen på fotballbanen.

Odd-Bjørn Sørnes i Tromsø Røde Kors opplever økt etterspørsel etter førstehjelpskurs. Foto: Morten Kræmer / NRK

– Det at du kan førstehjelp kan berge familie, arbeidskollegaer og andre kjenninger hvis de skulle komme utfor en sånn hendelse, sier Sørnes.

Og en hjertestarter kan være livsnødvendig.

– Det å kunne gi et støt før ambulansen kommer vil bidra til at det er økt sjanse for at personen overlever.