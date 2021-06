– Vi tror det er en hannbjørn som har streifet så langt ut av forvaltningsområdet. Gratangen interkommunale skadefellingslag får nå tillatelse til å starte jakt på den, forteller seniorrådgiver Andreas Vik Røsæg hos statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Lørdag ettermiddag har det også blitt bestemt at jaktlaget i Bardu, som siden 9. juni har jaktet på bjørn i Østerdalen, får lov til å felle to bjørner, og ikke bare én.

Mest sannsynlig er det fire bjørner som har forsynt seg av saueflokkene i de tre kommunene Bardu, Salangen og Lavangen den siste tiden.

Skadefellingstillatelsen som nå gis, omfatter områdene i de to sistnevnte kommunene, der det har vært tap.

Seniorrådgiver Andreas Vik Røsæg hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Foto: Privat

I utgangspunktet har jaktlaget kun lov til å bruke hund i band som hjelpemiddel i jakten. Dersom helikopter skal tas i bruk, må de søke Statens naturoppsyn (SNO) om bistand.

– Vi gir skadefellingstillatelse til jaktlaget, så kan fellingsleder be om bistand. Da må SNO vurdere hva de kan gi av bistand, sier Røsæg.

De siste to årene er det registrert DNA fra sju bjørner i Troms. Det er færre enn tidligere.

– Går ut over nattesøvnen

Terje Paulsen og kona Trude Lund er blant de berørte sauebøndene i Salangen.

– Det er veldig positivt at myndighetene reagerer så kjapt og tar situasjonen på alvor, sier Paulsen.

Fredag fant han tre av sine sauer døde. Lørdag ble det funnet enda ett kadaver i området.

Det er første gang bønder i Salangen og Lavangen mister dyr på grunn av bjørn.

– Det er klart det går ut over nattesøvnen. Å måtte ta livet av dyr som ikke er syke, men skada, gjør noe med deg, sier sauebonde Terje Paulsen på Laberg i Salangen.

Fredag fant han flere ihjelslåtte voksne sauer, og måten de var drept på levnet ingen tvil om at det var en bamse som hadde vært på ferde. Kun jur og brystfett var blitt spist på. Ett av dyrene levde fortsatt og ble tatt av dage av bonden sjøl.

Denne sauen ble funnet fredag, og bærer preg av å være drept av bjørn. Foto: Privat

– Vi regner jo med at også de andre dyrene levde ei stund etter at de var blitt skadd. Det er enormt frustrerende, og det gjør at vi lurer på om det er noen vits å fortsette med beitedyr. For dette er nok bare starten.

– En ubeskrivelig situasjon

I mange år har sauebøndene nærmere kysten i Troms følt med sine kolleger lenger inn i landet og deres ofte årlige tap som følge av bjørn. Nå er de plutselig der selv.

Til sammen frykter bøndene at det kan være så mange som fire bjørner som har forsynt seg av saueflokkene i de tre kommunene Bardu, Lavangen og Salangen.

Terje Paulsen sier bøndene nå trenger å bli trygge på at myndighetene tar de grepene som må til for å få bjørnen unna beiteområdene. Foto: Privat

– Det er en ubeskrivelig situasjon. Vi hadde ikke drømt om at vi skulle havne her. Men vi ser det generelt, at rovdyrbestanden øker. For noen år siden hadde vi store tap på grunn av jerv. Vi ser at det blir mer ørn, og nå er også bjørnen kommet til vårt område. Situasjonen er katastrofalt ute av kontroll, mener Paulsen.

Lørdag skulle han og kona se til sauene sine i fjellet, der mesteparten av deres 130 sauer og 250 lam befinner seg på sommerbeite.

Det var bare å stålsette seg for synene de kunne møte.

Familien til stortingsrepresentant Sandra Borch har funnet en rekke sauekadaver Foto: Privat

John Roald Karlsen leder rovviltnemnda i Troms og Finnmark

– Dette er helt uvanlig. Jeg har jobba med dette i 16 år og har aldri opplevd en sånn bjørnesituasjon. Det er en alvorlig situasjon og derfor mener jeg det må gis skadefellingstillatelse.

Lørdag fikk skadefellingslaget i Bardu hjelp av Statens Naturoppsyn (SNO) i jakta på bjørnen i Bardu. De bistår med flere hunder, som er trent opp til å lete opp bjørn.

Resultatløs jakt

Salangen kommune søkte fredag om skadefellingstillatelse på bjørnen som da hadde tatt livet av fem sauer i Salangen og Lavangen. I Bardu var da sju sauer drept. Her ble det gitt fellingstillatelse 9. juni uten at noen bjørn er felt.

– Nå trenger vi å se at myndighetene tar dette på alvor og får redusert bestanden. Det må settes inn nødvendige ressurser sånn at jakta blir vellykket. Da vi hadde jerv her i 2010, ble det brukt helikopter tre ganger. Alle tre ganger fikk de felt jerv. Nå må vi se at også bjørnejakten får en effekt, sa sauebonde Terje Paulsen før nyheten om tillatelsen kom lørdag ettermiddag.

Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) er ordfører i Salangen.

– Salangen kommune har søkt om skadefellingstillatelse for å ta ut dyr som har forvoldt mer enn nok skade det siste døgnet. Vi har jo ikke altfor mange sauebønder og vi er opptatt av at man skal ivareta de dyrene som går igjen på beitemarkene her.

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo, har søkt om fellingstillatelse. Foto: Martin Mortensen / NRK

Kadaver funnet på tursti

Salangen er innenfor prioritert beiteområde der det ikke skal forekomme verken jerv eller bjørn på deres side av E6.

– Så det er ganske dramatisk når den tar for seg så godt som den har gjort nå. Jeg håper de som skal på jakt lykkes fort så vi kan begrense skadene framover, sier Prestbakmo som får støtte fra sin partikollega på Stortinget, Sandra Borch.

Også familien hennes har funnet flere sauekadaver de siste dagene.

– De drepte sauene ligger midt på turstien. Det vitner om en bjørn som ikke er særlig redd.

Det er også funnet kadaver like ved Fjellkysten gjestehus i Lavangen.

Stortingsrepresentant Sandra Borch sier det er en forferdelig situasjon som har oppstått. Flere bjørner er observert i det siste, og mange sauer er funnet drept. Foto: Martin Mortensen / NRK

Ber regjeringen komme på banen

Borch beskriver situasjonen som helt forferdelig. Søndag drar hun hjem til familien sin i Lavangen for å være med å lete etter kadaver.

– Det er observert flere lam som er helt forvirret. De mangler mødrene sine. Det er også funnet døde lam, forteller hun.

At det lørdag er vedtatt å gi fellingstillatelse på bjørnen i Lavangen og Salangen, mener hun er på høy tid.

– Det er helt uhørt at det har tatt så lang tid. I fire år har bjørn vært et problem i Bardu, og nå har det kommet hit til oss også. Systemet er altfor tungvint og byråkratisk, og det burde vært satt inn både hunder, droner og helikopter med én gang det oppsto tap.

Hun mener det må gjøres langt mer for å få bukt med problemet.

– Her må klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn på banen. Han burde reist opp med én gang og sett hvor jævlig bøndene har det nå.

Binne med unger

Lørdag kveld skriver klima- og miljøvernministeren i en epost til NRK at han har stor sympati med bøndene som er rammet.

Han håper utvida fellingstillatelsen og bistanden som nå blir gitt fra SNO vil være nok til at de lykkes med bjørnejakta.

Videre viser han til at Norge ligger under bestandsmålet både nasjonalt og i Troms og Finnmark når det gjelder bjørn.

– I slike tilfeller er det viktig å finne løsninger som innebærer at vi unngår å felle binner. Derfor ble løsningen i fjor sommer at vi besluttet å ikke felle ei binne med unger i Bardu, men å flytte disse ut av beiteprioritert område.