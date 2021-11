Nesten en uke etter at Arbeidstilsynet stanset arbeidet i Maursundtunnelen i Skjervøy kommune, vet man fortsatt ikke hvorfor folk har blitt syke av å jobbe der.

– Vi vet ikke hva årsaken er, men jobber med å hente inn topp kompetanse for å finne ut av det, sier prosjektsjef i Mesta, Sigurd Storøy til NRK.

Den siste måneden har åtte tunnelarbeidere blitt sendt til sykehuset i Tromsø fordi de har blitt syke og følt ubehag. Storøy forteller at de var en natt på sykehuset før de ble sendt hjem igjen.

– Vi må ta vare på våre arbeidere, det er det vi jobber med nå, sier Storøy.

– Det går bra med de ansatte som har kommet hjem fra sykehuset. Vi har kontakt og de følges opp av bedriftshelsetjenesten.

– Alvorlig

Maursundtunnelen er en undersjøisk tunnel som går mellom fastlandet og øya Kågen i Skjervøy kommune som ligger i Nord-Troms. Den ble bygget for 30 år siden og betegnes som en av landets dårligste. Tunnelarbeidet som nå utføres er en del av et omfattende oppgraderingsarbeid.

I helgen var representanter fra arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN i Maursundtunnelen. Sykehuset bekrefter til NRK at de bistår med målinger og vurderinger.

Mandag ettermiddag hadde byggherre Troms og Finnmark fylkeskommune et internt møte.

– Rapporten fra UNN sier at det er trygt å kjøre i tunnelen. Det er ikke funnet noen verdier som overskrider noe, sier divisjonsdirektør for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Henrik Kavli.

– Men vi har heller ikke funnet årsaken til konsentrasjonene som har gjenspeilet seg i arbeidstakerne, sier han.

Kavli sier at de har innført tiltak for å sikre at arbeiderne som fremdeles jobber i tunnelen opererer på trygg grunn. De har også montert karbondioksidmålere i store deler av tunnelen.

Trygt å kjøre gjennom

Prosjektsjef i Mesta, Sigurd Storøy, sier det er vanskelig å si hva som skjer videre.

– Trafikanter og næringsliv ønsker jo at vi skal komme i gang igjen så vi prøver så godt vi kan å hente inn kompetanse for å jobbe trygt i tunnelen, sier han.

Seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Marit Torsvik, sier det er utfordrende å skaffe folk med kompetanse på kjemisk helsefare til å undersøke saken. Det kjenner ikke Storøy i Mesta seg igjen i.

– Vi har fått inn UNN, og så prøver vi så godt vi kan å hente inn kompetanse fra hele landet, sier hun.

Tunnelen er nå stengt, men åpen for kolonnekjøring.

Tilsyn mot fylkeskommunen

Arbeidstilsynet har åpnet tilsyn overfor Troms og Finnmark fylkeskommune med svarfrist allerede tirsdag 2. november.

– Det er en ganske ordinær sak hvor vi spør etter opplysninger de skal ha fra før, sier Torsvik.

– Det blir en rutinesjekk for å se om de har det de skal ha. Det er generelle ting som plan og vurdering av risiko, og ansvarsroller i prosjektet.

– Det er alvorlig at åtte personer er blitt forgiftet, sier seksjonsleder Marit Torsvik i Arbeidstilsynet. Foto: Marit Torsvik

Arbeidstilsynet har vedtatt stans i arbeidet, men foreløpig ikke reist ut til tunnelen. Marit Torsvik sier at de har god dialog med både Mesta og fylkeskommunen.

– Gitt at vi ikke vet skadeomfanget er det alvorlig at åtte personer er blitt forgiftet. Men vi vet jo ikke omfanget av forgiftningen enda, sier Marit Torsvik.

Det har blitt funnet verdier av karbonmonoksid, altså kullosforgiftning, i blodet til arbeiderne som har vært i tunnelen.

De ansatte hadde først og fremst symptomer som hodepine.

