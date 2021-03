Ber om varslingssystem på Svalbard etter «skremmende» funn av fremmede arter

Forskerne har oppdaget fremmede arter i havområdene rundt Svalbard. De beskriver funnene som «skremmende».

– De fleste som kommer inn som fremmede arter skal ikke etablere seg der. Men vi har sett at det også er mange skadelige dyr som kan komme inn til Svalbard.

Det sier Paul Renaud, FoU-sjef for klima og økosystemer.

Forskerne beskriver havområdet som finstemt og sårbart. Klimaendringene er tydelig merkbart, og havet blir varmere. Enkelte fremmede arter kan bidra til radikal endring i havet rundt øygruppen.

Bakgrunnen er et nederlandsk prosjekt der de norske forskerne fra Akvaplan-niva har deltatt.

I løpet av én sommers feltarbeid samlet forskerne inn bunnprøver i Kongsfjorden. De fant 299 ulike arter. Syv av artene ble definert som «potensielle introduserte eller fremmede arter».

Det var i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund forskerne samlet inn prøver. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Varslingssystem

Derfor foreslår forskerne et varslingssystem i havneområder for å kunne oppdage fremmede arter. De kan finnes på skipsskrog eller i ballastvann som slippes ut fra skipene.

Paul Renaud ønsker å få faste stasjoner som kan brukes til å overvåke arter som kan være ny.

– Hvis vi hadde hatt faste stasjoner i havnen i Longyearbyen, Barentsburg og Ny-Ålesund, to til fire stasjoner, så kunne vi hatt screeningprosesser som sjekker om det er noe nytt fra forrige gang vi tok prøver der.

Men det handler om initiativer og penger, mener Renaud.

– Dette er opp til miljødirektoratet, statsforvaltere og fylkeskommune. Men de er opptatt med mange andre ting også. Så det handler om prioriteringer. Vi har i første studie identifisert flere nye arter og et par som kan være skadelig. Det er et varsel om at man kanskje burde løfte dette opp i prioriteringen, sier han.

Statssekretær: – Skal vurderes

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klima- og miljødepartementet sier det er alvorlig at klimaendringene og et varmere hav øker faren for at fremmede arter etablerer seg langt nord.

– Det gjelder både i havet og på land, sier hun.

Holsen sier det er viktig med god overvåking av miljøet på Svalbard. Hun synes forslaget fra forskerne om et varslingssystem er interessant.

– Det er behov for å ta i bruk systematisk overvåking på Svalbard. Det skal vi vurdere. Men jeg kan ikke si noe om finansiering, for vi har ikke hatt saken på bordet, sier hun.

Holsen viser også til at Norge leder et prosjekt i Arktisk Råd for nettopp å se på skipsfart og fremmede arter i Arktis.

Akvaplan-niva vil på sin side fortsette arbeidet. Feltarbeidet var et pilotprosjekt til et større prosjekt som nå pågår flere steder på Svalbard.

