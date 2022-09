Bank delte ut gratisbilletter til Karpe – nå ender de opp på svartebørs

– Noen mennesker tok ut fryktelig mange billetter. Det var aldri meningen, sier kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

24. september står artistene Karpe, Dagny, ISÁK og RSP & Thomax på scenen foran 20.000 publikummere i Tromsø sentrum.

Konserten er gratis, men nå kan den i stedet gi penger i lomma til svartebørshaier.

Gratisbilletter til konserten Glød i Tromsø blir forsøkt omsatt på nett. Foto: Privat

For da gratisbillettene til Glød ble lagt ut på fredag gikk det galt. I bankens kommentarfelt er folk rasende:

Før ett elendig opplegg!!!! Eg va nr. 2345 i køen, og med 2 billetta pr. pers skulle det bli 4690 billetta før min tur…men da va det utsolgt?????

Trur Sparebank1 Nord-Norge har flaua sæ ut med dette billett systemet blei ikkje anna en «Glødende forbannet»

Mange hadde sett fram til å få oppleve Karpe i Tromsø. Men de 20.000 billettene ble revet bort på kort tid, og flere av dem blir nå forsøkt solgt. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

At banken i det hele tatt opererer som arrangør av en konsert har fått kritikk fra flere hold.

Slippet på 20.000 billetter skulle først være fredag morgen, men da kollapset systemet.

Fredag klokka 18 åpnet det på nytt, og mange tusen mennesker ble stående i digital kø, bare for å få vite at de ikke kom gjennom i tide.

Forsøkt omsatt på svartebørs

Loftås forstår at mange er skuffet. Banken hadde satt en maksgrense på to billetter per kjøp. Likevel var det teknisk mulig å bestille flere.

– Vi ser at det er enkelte som har tatt ut opp i 50 billetter, sier Loftås.

Banken har både sett og fått meldinger om at billetter til konserten er forsøkt solgt på svartebørs. Loftås minner om at svartebørssalg er ulovlig.

– I etterpåklokskapens tegn så ser vi jo at det er en rekke ting vi kunne vært flinkere med, men vi gjorde så godt vi kunne. Og vi trodde vi hadde laget et system som skulle gjøre det vi ønsket å oppnå.

Føler seg snytt

Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen er én av de som kritiserer billettsystemet til gratiskonserten.

– Mange føler seg lurt opp i stry. At det ikke fantes en teknisk hindring for å få ut mer enn to billetter, kan jeg ikke skjønne. Dette fungerte ikke i det hele tatt, sier han.

På finn.no er det et tjuetalls annonser der folk nå ber om å få kjøpe billetter. Enkelte er villige til å betale 1.000 kroner. NRK har snakket med en person som ble tilbudt en billett til 1.200 kroner.

Tromsø-artisten Dagny er en av artistene som opptrer på konserten 24. september. Foto: Tom Øverlie / NRK

I Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer står det:

«Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for.»

Jurist Bjørn Halvor Wikasteen mener banken bommet da den ikke tok betalt for billettene. Nå kan billettene selges, uten å komme inn under den såkalte svartebørsloven. Foto: NRK

– Ikke opplagt ulovlig

Der står det også at den som kjøper billetter dyrere enn opprinnelig, kan kreve penger tilbake fra selgeren.

I dette tilfellet er det snakk om gratis billetter og ikke videresalg i den forstand.

Bjørn Halvor Wikasteen er jurist i Tromsø. Han mener det ikke er opplagt at salget som foregår er ulovlig.

– Hadde banken tatt én krone i første ledd, hadde den sikret seg mot videresalg. Da hadde loven blitt gjeldende. Å selge en gave er et moralsk spørsmål, men det som skjer nå rammes ikke av lovens ordlyd.

Brudd på svartebørsloven i Norge medfører heller ikke noe straffesanksjon. I Danmark kan man bli bøtelagt om man driver med videresalg.