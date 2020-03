«Gammelhunden» vil ikke bli pensjonist – Sito deltar for åttende gang

Alder er åpenbart ingen hindring for hunden Sito.

– Det blir jo nesten som en 85-åring skulle sprunget maraton, forteller Cato Myhre fra Melhus i Trøndelag. Han hadde lånt gammelhunden fra kennelen til Lasse Austgarden og fullførte Finnmarksløpets 600-kilometer.

– Sito gikk som en klokke, forteller han.

Kan åpenbart veien

Og at hunden i tillegg til å være villig til å springe langt også er rutinert, merket Myhre underveis.

– Det var åpenbart at hunden kan veien. Det virka som han var veldig kjent. Og han elsker å være lederhund, forteller han.

Myhre hadde også Sitos sønn med i samme spann.

– Jeg har også fire av avkommet til Sito i min kennel, og det er gode hunder alle sammen, forteller han.

Cato Myhre fra Melhus kom inn til en 24. plass i FL-600 tirsdag. Den 11 år gamle hunden Sito var en av syv hunder han hadde med seg til mål. Foto: Anders H. Abrahamsen

– Bemerkelsesverdig

I Finnmarksløpet må hundene være over 18 måneder gamle for å delta. Det er derimot ingen øvre aldersgrense.

Løpets sjefveterinær Arild Jøssund sier det imidlertid er uvanlig å se en 11 år gammel hund prestere såpass bra.

– Det er ikke unikt, men det er bemerkelsesverdig. Jeg synes det er stas. Vi bruker ofte uttrykket jernhelse, og det her virker som et individ med jernhelse.

– Så lenge hunden har god helse og er trent for løpet er det ingenting i veien for at den kan stille til start, tilføyer Jøssund.

Sjefveterinær Arild Jøssund synes det er artig å se en såpass gammel hund som Sito prestere i Finnmarksløpet. Foto: Espen Øyen / NRK

Selv om han har sett 10 år gamle hunder delta i både Finnmarksløpets lengste distanse og Femundløpet, forteller Jøssund at den ideelle alderen er 4–6 år i langdistanse hundekjøring.

Han trekker paralleller mellom Finnmarksløpet og langdistansekonkurranser for mennesker.

– Maratonløpere er på topp når de er rundt 30 år, mens sprintere er på topp når de er yngre. Slik er det også i hundekjøring. Du kan ikke forvente så mye av en toåring. Mange tar dem likevel med i løp og har bestemt på forhånd at de skal tas ut før mål.

Flere pallplasser

I sin lange karriere har den aldrende alaskahuskyen Sito fått med seg flere tredjeplasser i tidligere Finnmarksløp. Blant annet på den lengste distansen i 2017.

– Hunden har også vært lånt ut til flere både til løp og trening. Så han hjelper alle, forteller Myhre.

– Hva med neste år?

– Jeg regner med han vil prøve seg da og. Han er jo frisk og rask, sier Myhre.