Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En 11-åring i Skibotn i Troms hadde et skremmende møte med en elgku og to kalver på skoleveien.

Det ble gitt tillatelse til skadefelling av elgkua og kalvene etter at de opplevdes som truende nær skolegården.

De tre elgene ble skutt torsdag formiddag, og det er nå trygt å ferdes i området, mener kommunen og rektor på skolen.

Det er mange elger i området, og det har vært utfordringer med elg i flere år.

Lederen av ettersøksringen i Tromsø sier at du bør holde avstand om du møter elg.

– Han sa det var en veldig skremmende opplevelse. Han trodde hans siste time var kommet.

Det sier Vegar Engstad. Han bor i Skibotn i Storfjord kommune i Troms.

Tirsdag hadde sønnen hans, Nicklas (11), et nært møte med tre elger langs skoleveien.

Sønnen skulle gå til skolen. Ei elgku og to elgkalver var på den ene siden av skolegjerdet.

Så gikk kalvene over hovedveien. Nicklas havnet midt mellom kalvene og elgkua.

– Han hadde ikke så mange veier han kunne rømme. Hva gjør du i panikken?

Det spør pappaen til Nicklas.

Nicklas ringte mammaen sin, som jobber på skolen. Hun sprang ut så fort hun kunne, sier pappaen til Nicklas.

– Om det var hun som skremte elgen, eller om det var en bil som kom kjørende, er usikkert. Kua snudde og gikk bort, sier Vegar.

Framtid i Nord fortalte historien om Nicklas og elgene onsdag.

Foran dette gjerdet gikk elgene, ved Skibotn skole i Storfjord. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Også mammaen til 11-åringen beskrev situasjonen som dramatisk, sier pappaen.

– Det er bra kommunen tok ansvar så kjapt som de gjorde og nå har felt elgen, så det blir en trygg skolevei.

– Det er selvfølgelig dumt at de måtte ta bort dyrene, men trygg skolevei må det være for barna sin del, både på dagtid og kveldstid, sier Vegar.

Mener det er trygt nå

– Her er det mye elg. Veldig mye elg.

Det sier rektor ved Skibotn skole, Lill Kvalberg Berntsen.

– De fleste elgene er redd oss, og springer når vi kommer. Denne elgen gjorde ikke det, og det er var derfor vi reagerte.

Noen få timer etter at avgjørelsen om å felle de tre elgene var falt, lå de felt i Gunnarskog, ikke langt unna skolen til Nicklas. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Kua kommer imot skoleungene og oss. Da blir det ekstraordinært, og det var derfor jeg reagerte.

Rektoren mener det er trygt å ferdes i bygda nå.

– Trist, men nødvendig avslutning på historien.

Se video: I desember fikk en barne- og ungdomsskole i Tromsø besøk av en hel elgfamilie. Lederen av ettersøksringen oppfordrer folk om å holde avstand.

Elgene like ved skolen i Skibotn. Du trenger javascript for å se video. Elgene like ved skolen i Skibotn.

Tre elger skutt

Det var kommunen som fattet hastevedtak og bestemte at de tre elgene skulle avlives.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik (H), sier at de ikke hadde noen alternativer.

– Ikke etter det som skjedde for to dager siden. Da ble unger nærmest jaget av ei elgku på vei til skolen. De hadde blitt for husvarme inne i skolegården.

– Elgen har vært i boligfeltet lenge. Vi var nødt. Enkelt og greit.

Varvik sier at slike avgjørelser aldri er enkle, men at Skibotn har hatt utfordringer med elg i flere år.

Ordfører sier det er mye elg i området, og viser til at det var langt flere fellingstillatelser i 2023, enn i 2022.

Geir Varvik (H), ordfører i Storfjord. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Se video: Det ble en i overkant ubehagelig trimtur for Berit Walle Wilhelmsen da skogens konge bestemte seg for å jage henne hjem.

Se video: Elgjegeren fikk seg en uvanlig opplevelse: – Klarte ikke se meg.

Blandede følelser

Alexander Karlsen er leder for ettersøksringen i Storfjord. De har felt elg i fjor og for to år siden. Men det trekker stadig ny elg inn til tettbebyggelsen.

Alexander Karlsen leder laget som felte de tre elgene. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Nå har vi tatt ut dem som har vært problemet denne uken, så får vi se om det roer seg litt nå.

Da de var ute telte de syv elg, i tillegg til de tre de hadde fellingstillatelse på.

– Det er litt blandede følelser. Det er litt synd at vi må ta dem ut, men det var en nødvendighet. Så det er bra at det gikk så bra som det gikk.

Torsdag ble tre elg skutt, etter skadefellingstillatelse. Foto: Sveinung Åsali / NRK