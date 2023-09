De fleste kan bli litt rare av å gå alene i skogen over lang tid.

Men for elgen er det forholdsvis normalt. Derfor stussa forskerne veldig da de så ei elgku bøye seg ned og spise avføringa til en annen elg.

Seniorforsker Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning forsker på elgen i Norge. Foto: Arnstein Staverløkk

– Man forventer ikke at drøvtyggere skal drive med dette her, sier seniorforsker Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Dette er første gang man kan dokumentere at en elg spiser avføringa til en annen elg.

Elgkua i Meråker, med det klingende navnet C2209, er en del av et forskningsprosjekt. Derfor var hun utstyrt med et lite videokamera som filma hennes ferd gjennom skogen.

Det var da Rolandsen og kollegene sjekka opptakene derfra at de oppdaga det spesielle måltidet.

– Enten så var det en tilfeldighet, eller så var det fordi det var i en periode med lite næring og anså dette som aktuelt, spekulerer Rolandsen.

Det var Forskning.no som skrev om saken først.

Fakta om elg Foto: Trond Berg / NRK Ekspander/minimer faktaboks Norges største nålevende pattedyr, med en skulderhøyde opptil 2,3 meter.

Om vinteren lever den av skudd, smågrener og bark av forskjellige løvtrær, einer, furu og gran; om sommeren av gress, urter og løv, med forkjærlighet for myr- og vannvegetasjon.

Et fåtall okser lever til de blir 15 år eller mer, mens kua kan bli 20-25 år gammel.

Elgen lever enslig utenom i paringstiden. Kilde; Store Norske Leksikon, Wikipedia og Elgjegeren

Det spesielle måltidet skjedde i skogen i Meråker en dag i mai.

Vanlig hos flere dyr

Kaniner liker kos, men de liker også å kose seg med avføring i ny og ne. Foto: NRK

Er det en lort den ser, eller er den bare glad for å se eieren? Hunder kan av og til spise andre dyrs avføring. Foto: Dyrebeskyttelsen

Koprofagi er det fine ordet for å spise avføring. Selv om det kanskje (forhåpentligvis) høres litt ekkelt ut, så er det ikke uvanlig i dyreriket.

For både harer, kaniner, marsvin, hamstre, men også hunder, kan spise bæsj blant annet.

– Dette er en del av adferden til mange dyr, sier Rolandsen.

Noen spiser lort for å få i seg ekstra næring. Hos andre arter spiser for eksempel unger avføringa til sin mor for å få overført tarmfloraen og bedre immunforsvaret.

Men avføringa kan også spre sykdommer og parasitter mellom dyr.

En hovedteori

Måltidet til C2209 er såpass oppsiktsvekkende at det er skrevet en forskningsartikkel om det.

Rolandsen er likevel langt fra sikker på om dette er et sikkert bevis for at elg regelmessig spiser avføring.

– Jeg tror ikke at dette er vanlig hos elg. Samtidig går vi ikke rundt og observerer dyrene døgnet rundt, året rundt. Vi kan ikke være skråsikre på så mye, sier han.

For det kan være at i perioder der det er lite mat å finne, så spiser elgen den næringa den finner.

– Det er helt sikkert igjen noe næring i elgmøkka som kan utnyttes, sier Rolandsen.

Dersom det skulle vise at spising av avføring er vanlig hos elg og andre hjortedyr, så kan det også være med på å øke forståelsen for hvordan noen sykdommer overføres hos disse dyra.

– Samtidig så vet vi ikke. Kanskje var det en tilfeldighet som ikke kan forklares med rasjonelle valg.