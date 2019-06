Vitnene som sår mer tvil om Ludvigsens troverdighet

– Svein Ludvigsen var ofte hos oss. Spiste middag med oss, var mye sammen med blant andre fornærmede, og sa at han var en flott gutt, forteller en av de ansatte på et ungdomssenter i Troms.

Den fornærmede, en 27 år gammel mann, bodde flere år ved senteret. Det er den samme fornærmede som har fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Mannen som skal ha fått 15 000 kroner for seksuell omgang med Svein Ludvigsen.

Det er også samme mann som Svein Ludvigsen hevder å ikke ha husket, da han forklarte seg i Nord-Troms tingrett i forrige uke.

I retten holdt Ludvigsen seg til forklaringen om at han ikke kjente den fornærmede, selv da han ble konfrontert med meldingsloggen fra Messenger mellom de to.

I meldingsloggen informerte Ludvigsen blant annet om når han skal være i Oslo, og han inviterer til å møtes på restaurant.

Den fornærmedes bistandsadvokat, Ole Strømmen, konfronterte Ludvigsen med disse påstandene:

– Hvordan kunne du være så detaljert om når du skulle være i byen til en person du hevder at du ikke visste hvem var, spør Strømmen.

– Det er noe jeg gjør ofte, svarte Ludvigsen.

– Det at du inviterer på pizza og hamburger, er det også noe du gjør med fremmede?

– Ja, det vil man finne mange eksempler på.

Da rettssakens andre uke startet i Nord-Troms tingrett, ble det derimot sådd tvil rundt Ludvigsens kjennskap til den unge mannen.

Tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen, er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre tidligere asylsøkere. Han nekter for anklagene, men innrømmer sex med én av de fornærmede.

Flere besøk

Den ansatte ved ungdomssenteret der mannen bodde i flere år forteller at Ludvigsen var på besøk på senteret to ganger mens hun var på jobb. I tillegg var han innom senteret flere anledninger utenom hennes arbeidstid.

– Reagerte du på noe med disse besøkene, spurte Ludvigsens forsvarer Per Johan Zimmer.

– Nei, egentlig ikke, sier hun.

– Jeg synes egentlig det var positivt at han brukte tiden sin på ungdommene våre.

Kvinnen var også sammen med den fornærmede under seremonien der Ludvigsen ga statsborgerskap til den fornærmede.

Svein Ludvigsens forsvarere under rettssaken i Tromsø: advokat Kai Roger Vaag og advokat Per Johan Zimmer (t.h.). Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Et annet vitne, en ansatt ved en annen institusjon, forklarte seg også om noen av Ludvigsens besøk ved institusjonen.

Hun forteller at Svein Ludvigsen kom på besøk på institusjonen flere ganger, etter arbeidstid.

– Å få fylkesmannen på besøk var både litt rart, men også trivelig. Jeg hadde ingen mistanke om noe.

Kvinnen forteller at Ludvigsen gjerne ville besøke to spesielle beboere på institusjonen. Én av dem var den fornærmede med letter psykiske utviklingshemninger.

Personen Ludvigsen hevder han ikke visste hvem var.

Detaljerte beskrivelser

Aktor klarte også å så tvil rundt en annen del av Ludvigsens forklaring.

Den første fornærmede i saken, en 25 år gammel mann, har i retten forklart seg om mange overgrep på et dusjanlegg i nærheten av Ludvigsens hytte.

Ludvigsen selv hevder å ikke huske å ha vært på anlegget med den fornærmede. Hvis de har vært der, er det eventuelt for å hente vann til hytta.

Den fornærmede som var på befaring på dusjanlegget med den fornærmede forklarte seg også i retten.

– I avhør beskrev han hvordan det så ut, hvordan de kom dit, hvordan de kom seg inn og hva som lå i nærheten, sier hun.

Da de skulle på befaring, kjente fornærmede seg ikke igjen på forsiden av bygget.

– Fornærmede ba om at vi skulle kjøre på baksiden. Da kjente han seg igjen, sier politioverbetjenten.

Den fornærmede visste blant annet hvor nøkkelen inn til anlegget hang, på en spiker under et av trappetrinnene på baksiden.