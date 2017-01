Vant historisk NM-tittel for død bestefar

BK Tromsø tok sin tiende NM-tittel i volleyball etter en sterk 3-1-seier over Viking fra Bergen i finalen i Ekeberghallen i Oslo lørdag kveld.

Og for brødrene Østvik – Petter (18), Kristoffer (21) og Fredrik (23) – ble det både en historisk og veldig følelsesladd seier.

Petter, Fredrik og Kristoffer Østvik er historiske. For første gang vant tre brødre en NM-finale i volleyball. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

For første gang ble tre brødre norgesmestre i volleyball samtidig. De dedikerte triumfen til bestefaren, Vidkun Østvik (78), som døde på Setermoen torsdag.

– Det har vært noen tøffe dager, sier mamma Mette Kristin Alstad Østvik, som måtte trøste spesielt Kristoffer lenge etter kampen.

Han brøt nærmest sammen i en miks av følelser etter at matchballen satt i parketten. Da var det mange som måtte trø til for å trøste BKTs beste spiller denne sesongen.

Kristoffer Østvik måtte trøstes i flere minutter etter kampen. Mens laget stiller opp, må mamma Mette Kristin holde rundt sønnen. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Sendte hilsen

– Han bestefar døde på torsdag. Det var veldig tett på kampen. Og det ble veldig mye følelser rundt det. Jeg visste at han hedde veldig lyst å se kampen. Han rakk dessverre ikke det, sier Kristoffer Østvik til NRK, og tørker tårene lenge etter kampen.

Før bestefaren gikk bort sendte han en hilsen via sin sønn, faren til de tre historiske finalebrødrene.

– Han sa vi skulle gå ut i finalen og kose oss. Vi bestemte oss for at vi skulle gå ut der og vise idrettsglede. Det gjorde vi. Vi spilte en kjempekamp, sier Kristoffer Østvik.

Nok en gang var han banes gigant for BKT. Men også minstemann Petter Østvik imponerte, spesielt i blokk. Eldstemann Fredrik kom aldri på banen i finalen.

Jubel etter NM-seieren Du trenger javascript for å se video.

Stolt trener

Trener Edgar Broks var også overveldet av følelser etter triumfen–den andre på tre år som BKT-trener.

Han innrømmet at seieren ble veldig spesiell denne gang.

– Det ble sterke følelser. Lagkameratene til Østvik-gutta har tatt ufattelig godt vare på dem i denne vanskelige perioden. Og både vi og dem klarte å bestemme seg for å gå all in i denne finalen – også for bestefaren. Så det ble sterke følelser til slutt, sier Edgar Broks.

BKT vant de to første settene, men så reduserte Viking. Men i det fjerde settet var det aldri noen tvil – dermed vant BKT finalen 3–1 – med kronprinsparet og statsminister Erna Solberg på VIP-tribunen.

– Selvfølgelig litt leit for bergenserne at ikke Viking vant, men i dag var Tromsø akkurat hakket hvassere, sier Erna Solberg til NRK.

BKT- kaptein Robin Bergheim tar imot pokalen av statsminister Erna Solberg og kronprinsparet. Foto: Gunnar Grindstein / NRK