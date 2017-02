Utestengt fra utstilling fordi han ikke er same

– Jeg fikk hakeslepp, forteller Asle Tveitnes til NRK.

I flere måneder har han forberedt deltakelsen i en stor, samisk håndverksutstilling under Tråante - jubileumsfeiringen av det første samiske landsmøtet.

33 duodjiutøvere fra hele Sápmi er invitert til å bidra til utstillingen, som åpner i Trondheim førstkommende mandag. Asle Tveitnes fra Kåfjord var en av dem som fikk invitasjon i september.



– Jeg satte veldig stor pris på å bli invitert. Det var et bevis på at hobbyen min er interessant for andre også, sier Tveitnes til NRK.

Gjennom flere år har Tveitnes hatt veving av belter og komagband etter gamle samiske mønstre som sin store hobby. Så flink har han blitt, at han jevnlig holder kurs i inn- og utland.

Til jubileumsutstillingen skulle Tveitnes bidra med ti belter og komagband. Lørdag fikk han den overraskende beskjeden om at han likevel ikke får være med.

– Jeg fikk ikke være med fordi jeg ikke er samisk, sier en skuffet Tveitnes til NRK.

Asle Tveitnes er opprinnelig fra Hardanger, men ar bodd i Kåfjord siden midten av 80-tallet. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Opprinnelig fra Vestlandet

Asle Tveitnes er nemlig opprinnelig fra Hardanger, men har bodd i den sjøsamiske kommunen Kåfjord siden 80-tallet. Han er gift med ei sjøsamisk kvinne, har fire barn som alle står i samemantallet, og er aktiv i det samiske miljøet.

Det var ikke godt nok for Duodjiinstituttet i Kautokeino og medlemsorganisasjonen Samiid Duodji, som forsvarer utestengelsen av Tveitnes.

De viser til at Tveitnes ikke innehar det såkalte duodjimerket. Merket garanterer for at produktene er laget av samiske duodjiutøverne, og deles kun ut til personer som er kvalifisert til å stå i samemanntallet.

– Vi ønsker beskyttelse av vårt handverk, og vil vise kjøperne at det vi lager kommer fra den samiske kulturen, sier styreleder i Samiid Duodji, Catarina Utsi.

Ifølge Utsi var duodjimerket et kriterium for å delta i utstillingen, og at man først i senere tid har blitt klar over at Tveitnes ikke var kvalifisert.

– I presentasjonen han selv har skrevet, kommer det tydelig fram at han ikke oppfyller kravene, sier Utsi.

Noen av komagbandene Asle Tveitnes har produsert.

Kritisk sametingspresident

Tveitnes mener arrangørene på et langt tidligere tidspunkt burde funnet ut at han ikke var kvalifisert.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener utestengelsen av Asle Tveitnes er gal. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Da jeg ble invitert snakket jeg akkurat samme dialekten som jeg gjør nå, de visste nøyaktig hvor jeg kom fra, forteller Tveitnes på klingende hardingmål.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener beslutningen om å hive Asle Tveitnes ut av utstillingen er gal, og ber om at den gjøres om.



– Det er galt å utestenge en person som gjennom så lang tid har vist interesse for samisk håndverk. Vi har ikke råd til å ekskludere mennesker som ønsker å jobbe positivt for det samiske samfunnet og våre interesser, sier Larsen til NRK.