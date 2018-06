To Tromsø-advokater siktet for narkotikakriminalitet

Politiet er tilbakeholdne med opplysninger i saken.

– Jeg har ingen kommentar, annet enn at jeg kan bekrefte at to personer er fengslet for grov narkotikakriminalitet, sier Yngve Myrvoll, leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt, til Nordlys.

Avisa skriver at det dreier seg om to advokater i Tromsø, men det vil ikke politiet bekrefte.

– Jeg vil ikke si noe om verken yrke eller saken. Vi får vurdere hva vi skal utgi av informasjon etter hvert, sier Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder i Troms politiditrikt.

De to siktede har fått oppnevnt advokatene Bjørn Arild Langenes og Jan Christian Kvanvik som forsvarere, men Nordlys har ikke lyktes å få kontakt med noen av forsvarerne.

NTB