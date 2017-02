Tiltalt for 83 overgrep: – Jeg klarte ikke styre meg

– Oi, jeg la deg til ved et uhell.

Slik kunne ofte kommunikasjonen mellom «Julie», en 15 år gammel jente fra Harstad, starte med unge gutter på Facebook. Bak profilen «Julie» satt den 22 år gamle mannen fra Tromsø som nå står tiltalt i Nord-Troms tingrett for overgrep mot i alt 75 barn.

– Jag fortsatte med å prate om vanlige ting, før jeg begynte å peile samtalen inn på seksuelt innhold, fortalte han i retten.

Hvis guttene sendte «Julie» bilder av magen sin, sendte «Julie» bikinibilder. Slik eskalerte det. Målet hans var å få tak i seksuelle bilder og videoer fra guttene.

– Jeg henvendte meg til gutter jeg gikk ut fra var mellom 13–14 og 15–16 år, som jeg syntes var tiltrekkende, fortalte han videre.

Slettet profilen flere ganger

I 2013 gjennomførte BUP i Tromsø en risikoanalyse av mannen, med tanke på om han kunne finne på å begå overgrep, men konkluderte med at det ikke var fare for det.

Ifølge tiltalen skal han allerede i 2010 ha hatt seksuell omgang med barn i 13-14-årsalderen. Selv var han 16 år da, og han har innrømmet forholdene.

Flesteparten av tiltalepunktene mot mannen skal ha funnet sted i 2015. 22-åringen fryktet lenge at han skulle bli tatt av politiet.

Dette er saken Ekspandér faktaboks I mars startet politiet i Tromsø etterforskning mot en mann i 20-årene. Den er nå ferdig etterforsket

Mannen er tiltalt for overgrep mot 75 personer. Totalt inneholder tiltalen 83 poster, og 179 er avhørt så langt

69 av de fornærmede er gutter, og seks er jenter.

Mannen har utgitt seg for å være en 15 år gammel jente og tatt kontakt med barn i alderen 12-15 år

Han har så forledet dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv via webkamera, eller sende han intime bilder og videoer. Flere av barna er under 14 år. Juridisk er dette sidestilt med voldtekt av barn under 14 år, og har en strafferamme på inntil ti år

Han er også siktet for fysiske seksuelle overgrep mot åtte fornærmede. Det alvorligste tilfellet er fra 2010, og omfatter voldtekt av barn under 14 år

De fornærmede barna er fra Troms, Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder

Han forteller blant annet at han fikk flere henvendelser fra folk som truet med å anmelde han. Han var redd for at Miljøtjenesten i kommunen skulle anmelde han, og han var redd for at noen som så han sammen med noen av de fornærmede barna skulle reagere.

– Jeg slettet «Julie»-profilen flere ganger, fordi jeg ville slutte, jeg visste at det jeg gjorde var galt, men jeg klarte ikke å styre meg, rett og slett, forteller han.

Pratet med 194 profiler

Da politiet startet å etterforske saken i mars i fjor, fant de ut at «Julie» hadde pratet med 194 forskjellige Facebook-profiler via Facebooks chattetjeneste.

– 89 av disse dialogene hadde seksuelt preg, forteller aktor Gøril Lund.

Aktor Gøril Lund (nærmest) fortalte i de innledende prosedyrene at det har vært bekymringer rundt den tiltaltes legning og oppførsel i tiden før saken ble rullet opp. Foto: Petter Strøm / NRK

Totalt er 75 barn fornærmede i saken. I retten kom det frem at tiltalte var venn med søsknene til flere av disse barna i tillegg. Én av disse eldre søsknene hadde tiltalte festet en del sammen med.

– Jeg følte meg som en drittsekk da jeg forsto at jeg hadde lurt lillebroren hans, fortalte tiltalte.

Han var også venn med storesøstera til en av de fornærmede i saken.

– Da jeg opprettet kontakten med ham visste jeg ikke at han var broren til denne venninna mi, men jeg fikk vite det før jeg klarte å lure han. Likevel klarte jeg ikke styre meg, sier den tiltalte.

– Jeg har fryktet at jeg skulle bli avslørt, men den seksuelle driven min var for sterk. Jeg miste kontrollen på et tidspunkt, jeg klarte rett og slett ikke å styre meg, sier han.