Tar bare en brøkdel av fiskesmuglerne

Regiondirektør i Tollvesenet, Atle Joakimsen sier beslagene bare utgjør en brøkdel av fisken som blir smuglet. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er de såkalte utenlandske fisketuristene vi har med å gjøre, sier regiondirektør i tollvesenet Atle Joakimsen. Vi antar at det bare er en liten brøkdel vi tar også, så her er det nok store mørketall.

Kritisk fisker

I en mindre åpen aluminiumsbåt har fire utenlandske turister tatt dratt ut fra Mefjord på Senja for å fiske, litt ruskevær har ikke skremt dem. Ivrige fisketurister lar seg ikke stoppe av litt dårlig vær.

I en annen båt sitter en yrkesfisker som er kritisk til fraværet av kontroll, han reagerer på at ingen har oversikt over hvor mye fisk turistene føre på land.

– Det som provoserer meg er det de drar med seg hjem. Det er ikke alle som er useriøse men det avdekkes bare mer og mer nå hva de tar med seg.

Fisker Alf Helge Abelsen er provosert over at mange turister tar med seg mer fisk en det som er lovlig. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Mangler oversikt

I ti år har regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Gunnar Trulsen, jobbet for å få politikerne til å forstå behovet for større kontroll av fisketuristene.

Gunnar Trulsen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet vil ha større kontroll av turistfiske. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi har ingen oversikt over uttaket av fisk som fisketurismen innebærer, derfor er det viktig at vi får et totalt bilde. Skal vi ha en bærekraftig langsiktig forvaltning så hører dette med i den totale forvaltningssammenhengen, sier han.

Reglene strammes inn for turister på fisketur

Krav om rapportering

Nå lover fiskeridepartementet at fisketurismen skal under lupen fra 2018, og at det skal innføres rapporteringsplikt på fangst.

Det vil da bli den enkelte turistbedriften som skal rapporter inn på et enkelt app-system som vi holder på å få utarbeidet, sier statssekretær i Fiskeridepartementet Ronny Berg. Det vil de måtte gjøre gang i måneden.

Fisketurismen skal under lupen, sier statssekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Departementet vurderer også mer oppsyn langs kysten og større bøtesatser for fiskekriminalitet. Grensa på fir utførsel på 15 kilo økes for reiselivsaktører som er registrert.