Sykdom på hurtigruta førte til «fly for båt»

Hurtigruten har ingen varslingsrutiner til flyselskapene når mulige smittebærere heller må ta fly.

19 personer fikk i går ikke gå ombord i på nordgående hurtigrute fra Svolvær. Årsaken er at passasjerene kom fra et sørgående hurtigruteskip, MS «Finnmarken», som har hatt et utbrudd av sykdom.

Ga ikke beskjed

Selv om ikke noe indikerte at noen av de 19 var syke, valgte rederiet å være på den sikre side:

– Når vi får tilfeller der vi mistenker at det kan være fare for smitte iverksetter vi umiddelbart tiltak som gjør at risikoen for at andre smittes minimeres så mye som over hodet mulig. Dermed kunne vi ikke ta med denne gruppen på nordgående skip, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Harald Lian til NRK.

Dermed ble mulige smittebærere satt på fly, blant andre passasjerer, uten at flyselskap fikk beskjed. Passasjerene måtte overnatte på hotell, som heller ikke fikk beskjed.

– Vi har ikke rutiner for å varsle for eksempel flyselskap, sier Lian.

– Aldri hørt om smitte på fly

Smittevernekspert og professor Gunnar Skov Simonsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier at skip gjerne har fokus og sterke rutiner på smittevern. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, men sier at Hurtigruten er å betrakte som en overnattingsbedrift.

– Og det er ikke vanlig at overnattingsbedrifter formidler informasjon om sykdomstilfellene til de som sendes videre, sier han.

Han mener det også er forskjell på smittefaren på skip og i fly.

– I fly sitter folk tett sammen, og det brukes engangsbestikk, også videre. I skip bor man tettere over lang tid, sier han, og tilføyer:

– Jeg har aldri hørt om tilfeller hvor folk har blitt smittet av mage eller tarmbakterier på fly.

Får seg en rundvask

Tre lugarer har blitt stengt av, og personene som er blitt syke må holde seg der. Ferden går videre til Bergen som planlagt.

Det har vært flere tilfeller av sykdom på hurtigrutene Hurtigruten denne vinteren. I februar måtte samme skip, MS «Finnmarken», vaskes ned etter at syv personer fikk påvist omgangssyke på skipet.

Også denne gang vil MS «Finnmarken» få seg en skikkelig rundvask når det kommer til Bergen. Det befinner seg i skrivende stund utenfor Nordland.

Hurtigruten sier at det er for tidlig å si hva slags sykdom som brøt ut på skipet, og at prøver er tatt og sendt til analyse.