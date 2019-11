Flere tusen kunder har måttet oppdatere gyldig legitimasjon på nytt i bankene på grunn av hvitvaskingsloven.

I Sparebank 1 er det 17 000 kunder som ikke har gjort det. Det kan føre til at kontoen deres blir sperret.

Dette utnytter svindlerne.

– I dette tilfellet har det blitt sendt ut e-poster som sier at kontoen din er sperret. Den er formet slik at det ser ut som den kommer fra Sparebank 1. Det er lagt ved en link som gjør at du kan låse opp kontoen din. Linken ligner på det man kan finne på Sparebank 1 sine nettsider, sier Raymond Utsi, sikkerhetsansvarlig i Serit Tromsø.

Ved å trykke på linken i e-posten kommer du til en nettside hvor du kan bli bedt om å gi fra deg kontonummeret og personnummeret ditt.

– Får svindlerne tak i det, så kan de bruke og utnytte informasjonen. De kan for eksempel opprette kredittkjøp eller ta opp lån i ditt navn, sier Utsi.

Kundene trenger ikke å møte fysisk i banken for å oppdatere legitimasjonen, det kan også gjøres på nettbanken.

– Vi sender ikke mail til våre kunder og ber dem om å oppdatere kontoen sin på denne måten, sier kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås.

Slik ser e-posten ut med en link som ligner på linker fra Sparebank 1 sine nettsider. Foto: SKJERMDUMP AV E-posten

Ved å trykke på linken i e-posten kommer du til denne siden hvor du blir bedt om å gi fra deg sensitiv informasjon. Foto: Skjermdump av nettsiden

Forventer ny svindelbølge

– Vi ser at frekvensen av svindel øker i perioder hvor vi har mye kontakt med kunder, sier kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås.

Nå skal Sparebank 1 ut med en purre-runde til kunder som ikke har oppdatert legitimasjonen.

– Det er en grunn til å tro at svindlerne kommer til å hekte seg på den bølgen og, sier Loftås.

Raymond Utsi tror at svindlere fokuserer på denne saken fordi den har vært mye omtalt i media.

– Det er noe folk har fokus på og kjenner til. Svindlerne gjør mer research på forhånd og klarer å treffe mottakerne bedre, sier Raymond Utsi.

Raymond Utsi som er sikkerhetsansvarlig i Serit Tromsø og ber folk om å være oppmerksomme på e-poster fra ukjente avsendere. Foto: Privat

Også Nordea kan bekrefte at denne type svindel har økt hos deres kunder.

– Det er tydelig at svindlerne følger med i mediebildet og de er kreative i sine metoder, sier kommunikasjonssjef i Nordea, Synne Ekrem.

DNB hadde denne gjennomgangen i 2017 og har derfor ikke merket en økning av denne type svindel.

Dette er de nye reglene Ekspandér faktaboks De nye reglene skal bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.

Det nye regelverket er utstedt av finansdepartementet.

Loven blir kalt KYC-loven, som betyr "Know Your Customer", eller "Kjenn din kunde".

Alle banker i Norge er pålagt av myndighetene å legitimere alle kunder.

SpareBank 1 er det eneste bankkonsernet i landet hvor de pålegger sine kunder å framvise pass.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av BankID-tjenester slipper du å vise pass i SpareBank 1.

Alle banker i Norge har individuelle frister for å ha gjennomført legitimeringen, og finanstilsynet vil følge opp hver enkelt bank.

Tatt det til et nytt nivå

– Det er vanskelig å si hvor mange tilfeller det er snakk om, men vi merker at bare i høst at det har vært en enorm økning i antall saker som dette, sier kommunikasjonssjefen Loftås.

Svindel har blitt et stort problem for bankene som jobber for å hindre at kunder skal ha blitt lurt til å gi fra seg sensitiv informasjon, ifølge Loftås.

– Det er en trend vi ser. Før var det lett å skille svindel på grunn av for eksempel dårlig norsk. I dag er det vanskelig å skille svindel fra reell kommunikasjon fra bankene. Svindlerne tar det til nye nivåer hele tiden.

Loftås mener bankene må være flinke til å si ifra til kunder hvor kommunikasjon med bankene skal foregå.