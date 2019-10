Sparebank1 er bekymret: – Svindlerne er på et helt nytt nivå

Fredag kveld ringte telefonen til en eldre kvinne i Nord-Troms. Telefonnummeret var fra Sparebank1 Nord-Norge. Mannen i den andre enden presenterte seg som kundebehandler i banken.

Han fortalte at noen var i full gang med å svindle kvinnen, og at han trengte kontodetaljene for å hjelpe henne.

– Når det blir satt opp mistenkelige transaksjoner i vår bank, så sjekker vi det alltid opp, forteller Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef Sparebank1 Nord-Norge.

En kundebehandler reagerte på at ekteparet fra Nord-Troms plutselig begynte å overføre store summer til Sverige, og sendte kvinnen en e-post.

– Vi fikk svar med en gang som bekreftet at det var kvinnen som sto bak overføringen, forteller Loftås.

– Det viste seg nemlig at svindlerne også hadde fått kontroll over kvinnens e-postkonto.

150 000 kroner

Bankens kundebehandler ga seg ikke, og ringte opp den eldre kvinnen. Dette skjedde samtidig som hun snakket med svindleren i en annen telefon.

– Da satt hun der med to personer som hevdet at de ringte fra Sparebank1 Nord-Norge. Heldigvis klarte vi å overbevise henne om at det var vi som faktisk representerte banken, og samtalen med svindleren ble brutt, forteller Loftås.

Banken fikk stoppet én transaksjon, men da hadde allerede omtrent 150 000 kroner blitt overført fra ekteparets konto.

– Et nytt nivå

Norske bankkunder svindles for store summer hvert år. I 2018 ble DNB og DNBs kunder svindlet for til sammen én milliard kroner, skriver Finansfokus

– Svindel og nettsvindel er ikke noe nytt, men svindlerne blir stadig mer avanserte. Nå er de på et helt nytt nivå, sier Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge.

– Der de tidligere snakket eller skreiv dårlig norsk, snakker de nå prikkfritt norsk og bruker både navn og telefonnummer som kan knyttes til banken.

Flere av de andre Sparebank1-bankene har opplevd lignende svindeltilfeller den siste tiden. Også DNB har registrert lignende svindelforsøk i høst.

Vanskelig å stoppe

Stein Vidar Loftås tror ikke det er mulig å unngå at folk blir svindlet i fremtiden.

– Svindlerne ligger alltid i forkant, men vi jobber hele tiden for å avsløre dem. I tillegg må vi bare fortsette å jobbe for at folk skal vite hvordan de skal reagere når de blir kontaktet av svindlere, sier han.

Råd for å unngå banksvindel Ekspandér faktaboks Aldri gi bort koder, passord, Bank-ID-koder eller kredittkortdetaljer. Det er ting bankene aldri spør om når de kontakter deg. Blir du spurt om slike ting, legg på eller slett henvendelsen, og ta gjerne kontakt med bankene din.

Beskytt enhetene du bruker til banktjenestene med gode passord. Lag passord som inneholder minst åtte tegn og består av både tall, spesialtegn og boktsaver. Bruk passord som er enkle å huske for deg, men vanskelige å gjette for andre.

Vær skeptisk til «gode hjelpere» ved uttak i minibank.

Bruk nettbutikker som tilbyr kjente betalingsløsninger som Verified by Visa eller Mastercard SecureCode. Kilder: Sparebank1 Nord-Norge, Nordea og DNB.

Ekteparet som ble forsøkt svindlet på fredag har tenkt å anmelde svindelen.

– Når saken er anmeldt, er det politiet som følger den opp. Internt forsøker vi å følge pengene. Både for å kartlegge situasjonen, men også for å minimere tapet, sier Loftås.

– Men det er vanskelig. Svindlerne opptrer med forskjellige kontoer. De kan også bruke kontoene vil andre personer. Bakmennene er rett og sett vanskelige å få has på.