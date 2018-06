Svaksynte Jan skal gå 250 mil: – Gjør det før det er for sent

– I naturen føler jeg frihet. Det er stressende for en svaksynt å besøke et kjøpesenter med mye folk rundt seg. Man mister kontrollen og må unnskylde seg hele tiden. Det er fritt og godt å være på et sted med luft omkring seg.

Det sier Jan Bang Henningsen. Fra turistattraksjonen Fjellheisen i Tromsø hører han bylivet i det fjerne.

I regi av Blindeforbundet har Jan møtt Tromsø-kjendis Cliff Isaksen (35). Humoren dem imellom sitter løst.

Cliff Isaksen er nesten blind, og er imponert over pågangsmotet til Jan. Foto: Fabian Ubeda / NRK

De er to menn som begge brenner for at svaksynte skal følge sin drøm.

– Det er lett å sette seg fast i hverdagen. Det at noen gjør noe ut av drømmen sin er supermotiverende, mener Cliff om Jans plan for sommeren.

Går 250 mil

I likhet med Cliff mister Jan gradvis synet. Han vet ikke når det blir helt mørkt. Det kan ifølge han selv være i morgen, eller om 10 år. Men før han mister synet vil han oppfylle en mangeårig drøm: Gå Norge på langs. Det vil si til sammen 250 mil, tre til fire mil per dag.

– Jeg vil oppleve landet før det er for sent. Jeg er veldig glad i å være på tur, men på grunn av synet kan jeg ikke bevege meg i høyden. Jeg er nødt til å finne andre løsninger, og denne gangen ble det å gå langs veien.

Svaksynte Jan Henningsen skal gå Norge på langs i sommer. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Han har tilbakelagt vide vidder i Finnmark og ser frem til høye fjell, dype fjorder og skogkledde åser.

– I naturen er man ikke til sjenanse for andre enn deg selv. Med dårlig syn er det følelsene det går på.

Cliff sier seg enig med Jan, og er tydelig på hva Jan bør få med seg i Tromsø før han vandrer videre mot Senja:

– Ølhallen, rorbua og alle uteplassene, sier Isaksen med et smil.

Samler smaker

Mekanikeren, som opprinnelig er fra Danmark, fikk sjansen til å gå Norge på langs gjennom arbeidsgiveren Hennig-Olsen Is.

På oppdrag fra arbeidsgiveren skal Jan samle smaksopplevelser langs veien. Med seg på turen har han kolleger fra iskremfabrikken, samt familien sin. Jo flere skritt de går, dess mer penger gir Hennig-Olsen Is til Blindeforbundet.

– Jeg har et håp om at jeg kan motivere andre ved å vise at det er mulig. Det eneste man trenger er et lite «puff» og litt hjelp fra gode venner, konstaterer Henningsen.

Turen startet på Nordkapp 28. mai og går via Lofoten til Helgelandskysten, Trøndelag, Vestlandet og ender etter planen i Kristiansand 30. august.

På facebooksiden "Norge på langs med Jan" legger Jan ut bilder og statusoppdateringer.