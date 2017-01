– Det er viktig å ha respekt for været. Vi tar ingen sjanser og blir liggende her i Harstad til været roer seg, sier fisker Øystein Kalve.

Det ligger 15–20 fiskefartøy som har tatt inn til Harstad for å søke havn for det varslede uværet. Det har begynt å blåse opp i Harstad, men tidlig torsdag morgen er det ennå rolig og stille på land.

– Varselet vi har hørt er vind på 30 meter i sekundet, det er litt for mye for vår del, sier Kalve som jobber på en 50 fots fiskebåt.

Øystein Kalve forteller at de fleste har søkt til havn og lagt seg til ro i havna.

– Vi har fått beskjed om at det var opp til 18 meter høye bølger og da har vi ingenting på havet å gjøre. Det kan godt hende at det ropes «ulv ulv», men vi liker å ta forholdsregler og ha respekt for været som blir varslet.

Båten Raunefjord av Sotra har allerede vært i Harstad havn et døgn.

– Etter meldingen blir vi liggende her fram til fredag eller lørdag, sier Kalve til NRK.

– Vinden vil variere

Vakthavende statsmeteorolog, Trond Lien, forteller at været i Troms er preget av snøbyger og vind.

– Det går litt i bølger, men de ter en slags topp nå på morgenen. Det passerer en sone med veldig mange tette snøbyger, men så kan det bli litt mer varierende når det har passert utover dagen.

Det er sendt ut OBS-varsel for Troms om vanskelige kjøreforhold på grunn av vind, snøfokk og snøbyger.

– Stort sett går varselet på snøbyger. Vi får vind fra vest og nordvest, den står rett på inn fra havet. Stiv kuling utsatte steder, og av og til også liten storm. Vinden vil variere en del i styrke.

Det er også fare for torden på grunn av ustabil luft som kommer innover fylket.

– Vi får mye av den samme værtypen i morgen, men det blir litt mindre vind, sier Lien.