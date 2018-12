Slik klager du på naboens julelys

Julepyntede hus med utelys på tak og vegger er blitt et vanlig syn i desember. Lyspynten setter også sitt preg på balkonger i sameier og borettslag.

Men hva gjør du hvis julestemningen hos naboen tar overhånd?

Du har faktisk rett til å klage dersom naboens julelys er sjenerende.

Ingen spesifikke lover

Advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund, Henning Lauridsen sier de hvert år får stadig flere forespørsler fra folk som lurer på hvor grensene i slike saker går.

– Vi begynte å merke et økt antall henvendelser etter at ledlysene kom.

Lauridsen forteller imidlertid at det ikke finnes noen spesifikke lover og regler som handler konkret om julelys.

– Men grunnbestemmelsen er at man ikke skal gjøre noe som på en urimelig eller unødvendig måte er til skade, eller ulempe for naboen.

Ulik klageprosess

Klageprosessen varierer ut ifra om du bor i et borettslag eller en enebolig. For dem som bor i et borettslag eller i et sameie, kan borettslagets styre være løsningen.

– Borettslaget vil da kunne påpeke pynting som er til ulempe for naboer og finne en ordning.

– Dersom man ikke blir enig med naboen, er det rett og slett domstolen som er rette veien å gå, sier advokat Henning Lauridsen Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Bor du i privat enebolig er det imidlertid mye vanskeligere å få medhold i klager på naboens julelys, ifølge Lauridsen.

– Dersom man ikke blir enig med naboen, er det rett og slett domstolen som er rette veien å gå, sier han.

– Snakk med naboen

Selv om rettens vei er en reell mulighet, fraråder Konfliktådet dette, og anbefaler å snakke med naboen direkte først.

– Det aller beste er jo om man prater med naboen sin, og forsøker å oppnå enighet seg imellom, sier Hans Christian Askheimer, seniorrådgiver i Konfliktrådet.

Konfliktrådet har så langt i år ikke har fått inn saker der folk plages av julelys i nabolaget.

– Det overrasker meg, fordi vi har hatt slike saker tidligere år. Jeg er helt sikker på at det er folk der ute som irriterer seg over naboens julelys.

Askheimer oppfordrer folk til å kontakte Konfliktrådet dersom de ikke klarer å oppnå enighet med naboen.

– Vi kan hjelpe partene med å inngå kompromiss. Kanskje kan man bli enig om å kutte ned på antall lys, eller at man flytter lysene til et annet sted.