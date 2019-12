Delte sexbilder av ekskjæresten – ble frikjent

Senja tingrett har frikjent en mann i 30-åra fra Midt-Troms for å ha delt sexbilder av sin tidligere samboer.

Ifølge retten hadde ikke mannen til hensikt å krenke kvinnen, men å finne paret en sexpartner.

Det tidligere paret hadde ved flere anledninger tatt bilder mens de hadde samleie. De delte bildene med andre via e-post og snapchat.

Enkelte bilder ble også delt på et nettsted for porno.

Den tiltalte forklarte i retten at paret delte bildene blant annet for å oppnå kontakt med andre de kunne ha sex med.

– «Gikk i svart» da hun fikk vite om delingen

Forholdet tok etter hvert slutt, men mannen og kvinnen fortsatte å ha sex med hverandre. De fortsatte også å ta bilder.

Den tiltalte trodde derfor at han skulle fortsette med å finne en tredje person de kunne ha sex med.

I februar 2019 sendte han derfor flere bilder av seg selv og kvinnen til en annen mann.

Kvinnen skal «hun ha gått i svart» da hun fant ut at ekskjæresten hennes fortsatt delte seksuelle bilder av dem. Foto: Linda Pedersen / NRK

Da kvinnen fikk greie på hva som hadde skjedd, «gikk hun i svart», og ble ekstremt skuffet, forklarte hun i retten.

Hun erkjente at hun og den tidligere samboeren hadde en avtale om å finne en tredje person å ha samleie med. Hun forklarte også at hun hadde delt bilder av seg selv til andre.

Men kvinnen mente at det gikk ei klar grense mellom å dele bilder av seg selv og å dele bilder av andre. Hun mente at det var merkelig at ekskjæresten kunne tro at de fortsatt hadde en avtale etter at det hadde blitt slutt mellom dem.

– Opptrådte hensynsløst

Retten finner ikke holdepunkter for at den fornærmede kvinnen hadde samtykket til deling av bildene. Tvert imot slår retten fast at den tiltalte mannen opptrådte hensynsløst.

Samtidig finner ikke retten det bevist at bildene ble delt for å krenke kvinnen.

Retten utelukker heller ikke at tiltalte faktisk trodde at fornærmede ikke ville motsette seg bildedelingen. Mannen ble derfor frifunnet.

Mannen ble opprinnelig ilagt en bot på 8000 kroner for å ha delt bildene. Men siden han ikke vedtok boten, fikk han saken behandlet av rettsvesenet.