Savnet fisker funnet i sjøen

Mannen ble funnet av et NH90 helikopter som var med i søket kl. 18.23 i kveld, sier han.

En storstilt leteaksjon ble igangsatt etter sjarken som ble meldt savnet av en de andre fiskebåtene som oppholder seg i området.

– Kystvaktskipet KV-Farm er i området og leter etter den savnede sjarken, sammen med flere fiskefartøy og et NH90-Helikopter fra KV-Andenes, fortalte redningsleder Tore Hongset tidlig søndag i kveld.

Leteaksjonen ble igangsatt etter en bekymringsmelding fra en «kompisbåt» som oppholdt seg like ved den savnede sjarken.

– Han så at sjarken ble borte fra datasystemet og prøvde deretter å få kontakt uten å lykkes, sier redningsleder Tore Hongset.

Reddet fisker nummer to

Hongset forteller HRS NN satte i gang et søk i området med flere lokale båter, KV Farm og et NH-90-helikopter fra KV Andenes, og ganske raskt ble det funnet en båt som var i ferd med å synke.

– En mann kunne gå over fra skroget på den synkende båten til den første båten som kom til. Problemet som viste seg i løpet av et par minutter var at dette ikke var båten vi i utgangspunktet lette etter, sier han.

Fiskeren som nå er hentet opp av sjøen, er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge. Tilstanden er ikke kjent.

Sjarken forsvant nær land ved Nord-Fugløya, opplyser Hovedredningsentralen. Foto: Skjermbilde fra Marine Traffic

Saken vil bli oppdatert.