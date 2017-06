Russevarme på veg fra onsdag

– Et høytrykk legger seg øst for oss, og dette gir sønnavind og varmluft, sier Eirik Samuelsen basert på prognoser fra wetterzentrale.de. Når et høytrykk legger seg øst for Nord-Norge, blir det ofte kalt russevarme i nord. Samuelsen forsker og arbeider ved Værvarslinga for Nord-Norge.

– Det er ikke sikkert det blir helt skyfritt. Men det blir i hvert fall gode temperaturer, mener han.

Etter å ha fått litt regn i starten av neste uke, starter temperaturene virkelig å stige fra og med onsdag av, skriver han på sin værblogg.

– Et høytrykk legger seg øst for oss, og dette gir sønnavind og varmluft, sier Eirik Samuelsen Foto: NRK

Mellom 20 og 25 grader i lavlandet fra og med torsdag 8. juni. Og det gjelder store deler av landsdelen. Litt mer usikkerhet er det for sør i Nordland og Øst-Finnmark.

Årsaken er et høytrykk som legger seg øst for oss, og dette gir sønnavind og varmluft. Det er bare eventuelt solgangsbris som kan ødelegge for slike temperaturer hvis det ikke blir kraftig nok sønnavind.

prognosen Eirik Samuelsen har laget for neste uke.

Samuelsen sier slike temperaturer klarer ikke langtidsprognosen på yr å gjenskape på denne tiden av året. Nesten ingen av kjøringene hans har nedbør.

– Dette ser ut til å vare i første omgang fram til og med 12. juni. Deretter er det store sprik, men ser ikke ut til å bli veldig kaldt igjen med det første, sier Erik Samuelsen.