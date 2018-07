Prøvde å stjele skjelett fra Svalbard

– Han ble jo tatt på senga, og synes selvfølgelig det var ubehagelig å bli tatt for noe sånt, sier sysselmannsførstebetjent, Vidar Arnesen.

Vedkommende har så langt ikke forklart hvorfor han prøvde å stjele med seg skjelettet. Han er nå anmeldt for brudd på Svalbardmiljøloven.

Ble tipset

Det var under en kontroll av bagasjen til passasjerer som skulle reise med fly fra Longyearbyen til fastlandet at det ble det funnet ryggvirvler fra et sjøpattedyr.

Bakgrunnen for bagasjekontrollen var et tips fra en turoperatør om at en turist hadde tatt med seg skjelettdeler fra en strand på Svalbard.

– Vi fant ikke noe på bakgrunn av dette konkrete tipset, men i bagasjen til en annen tilreisende fant vi ryggvirvler fra et sjøpattedyr, sier Arnesen.

– Vi setter stor pris på at turoperatørene er årvåkne og følger lovverket grundig.

Turisten kan nå vente seg et forelegg for forholdet.

Det var under en kontroll av bagasjen til passasjerene at politiet fant skjelettdelene. Foto: Petter Strøm / NRK

– Veldig spesielt

– Det er veldig spesielt. De fleste som kommer hit vet at det er forbudt å ta med seg slikt fra Svalbard, sier Arnesen.

Han forteller imidlertid at det ikke er første gang turister på Svalbard forsøker å stjele med seg lignende «suvenirer».

Men etter svalbardmiljøloven er det ikke tillatt å ta med seg fallvilt eller deler av fallvilt fra Svalbard.

– Hensikten er jo at vi ønsker et tilnærmet uberørt miljø her, og at alle som besøker Svalbard skal få samme opplevelse.