– De gjør det ulovlig for foreldre å snakke med barna sine om sex

– Å lære om kropp, seksualitet og grensesetting er bra for helsa til barn, unge og unge voksne. Det kan blant annet bidra til å redusere antallet uønskede graviditeter, spredning av kjønnssykdommer, og det kan forhindre overgrep, sier generalsekretær i Amnesty i Norge, John Peder Egenæs.

I Polen behandler regjeringen nå et lovforslag som vil gjøre det ulovlig å «promotere sex for mindreårige».

Motstanderne mener lovforslaget gjør det forbudt å snakke med barn og unge om seksualitet og kropp.

– Det gjør det rett og slett ulovlig å drive seksualundervisning. Det vil også bli forbudt for organisasjoner å drive kampanjer mot seksuelle overgrep, for eksempel. Forslaget kan til og med tolkes slik at det kan bli forbudt for foreldre å snakke med barna sine om sex, sier Egenæs.

Lovforslaget skulle egentlig behandles i det polske parlamentet fredag. Men nå er det sendt tilbake til en lovbehandlende komité, før et endelig vedtak skal fattes.

– FARLIG: John Peder Egenæs i Amnesty International mener en slik lov er farlig for helsen til de unge i Polen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Avdekket overgrep

Jill-Heidi Antonsen er pedagogisk leder i Tusseladden friluftsbarnehage i Tromsø. I samarbeid med barnehusene i Tromsø og Kristiansand har hun utviklet samtalekort for barnehagebarn.

Kortene brukes til å snakke med barna om kropp og grenser.

– Lovforslaget i Polen forbauser meg, sier Antonsen.

– Å diskutere dette med barn har bare fordeler. Når vi voksne snakker med barn om overgrep, for eksempel, blir det ufarlig for dem å snakke om det. Det har blant annet ført til at vi har avdekket krenkelser og overgrep, sier hun.

Også Ingvild Endestad, leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), er overrasket.

DEMONSTRERER: Harstadværingen Ingvild Endestad er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Hun er bekymret for lovforslaget. Fredag skal de demonstrere mot forslaget, utenfor den polske ambassaden i Oslo. Foto: FRI

Demonstrasjon

– Barn og unge mister muligheten til kunnskap om egen kropp, seksualitet og grenser, sier Endestad.

Fredag skal FRI, Amnesty og Den Norske Helsingforskomité arrangerer en demonstrasjon utenfor den Polske ambassaden i Oslo.

– Retten til abort har blitt innskrenket i Polen. Tidligere i år erklærte flere byer og regioner seg for «LHBT-frie soner». Vi er svært bekymret for situasjonen rundt menneskerettighetene i landet, sier Endestad.