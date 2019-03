Nytt snøskred i Tamokdalen i Troms – en person er lettere skadd

Politiet fikk inn melding om et snøskred i Blåbærfjellet i Tamokdalen klokken 12:30 torsdag formiddag. Personen som er lettere skadd fraktes nå til UNN i Tromsø med luftambulansen.

Det er et turfølge på fire personer som ble tatt av skredet. De tre andre er i god behold og kunne ta seg ned fra fjellet på egen hånd. Politiet har vært i kontakt med en av dem.

– Slik vi har forstått det er det ingen av dem som har vært begravd i skredet. Helikopteret i området jobber nå med å løfte ut minst en person, sier Roy Nagel, operasjonsleder i Troms politidistrikt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skredet har gått like til venstre for området hvor en skikjører fortsatt ligger begravd etter et større snøskred 2. januar. Skredet skal ha løsnet i 800 meters høyde.

– Den posisjonen vi har fått oppgitt er i samme område som forrige skred.

Det har gått opp mot et titalls skred i Troms på under et døgn.

Ifølge varslingstjenesten varsom.no er det betydelig snøskredfare, faregrad 3 for hele Nord-Norge. Politiet oppfordrer ski- og turgåere om å sjekke varslingstjenesten før de legger ut på tur.

– Folk må være aktsomme og heller holde seg unna toppturer dersom de er i tvil om det er trygt. Politiet ønsker informasjon dersom det går skred, uavhengig av om personer blir tatt eller ikke, sier Nagel.