Nye tunneler kan bli billigere enn å ruste opp de gamle

I en ny rapport fastslår Statens vegvesen at det kan bli kostbart å ruste opp fylkesvei-tunnelene i Troms slik at de tilfredsstiller EUs sikkerhetskrav. Så kostbart at det i noen tilfeller må vurderes å bygge nye tunneler.

– Realiteten er at verken på riksveitunnelene eller på fylkesveitunnelene, vil vi klare dette i Norge med de økonomiske rammene som stilles til rådighet, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Har lenge fryktet for sikkerheten

Skjervøy er den første kommunen som kan få ny tunnel som erstatning for den gamle. Forfall og manglende vedlikehold innebærer risiko for at stein, kabelbruer, plater og fastmontert utstyr i takene kan ramle ned og skade mennesker og kjøretøy, advarer Statens vegvesen i en ny rapport.

Det gjelder også Pollfjelltunnelen i Lyngen og tunnelen mellom Andørja og Rolla i Ibestad. Fra Lerøy Aurora i Skjervøy går det daglig 30 vogntog med laks. Ledelsen ved bedriften har lenge fryktet for sikkerheten til sjåførene.

– Gjennom den store sjømatvirksomheten er Skjervøy en viktig regional arbeidsgiver. Vi har fokus på at våre arbeidstakere skal ferdes trygt langs veien. Det er en utfordring for sjåførene, men det er også en utfordring for alle andre som bruker veien, sier administrerende direktør Kurt Einar Karlsen i Lerøy Aurora.

Han er svært positiv til ny tunnel, og glad for at dette alternativet kommer på banen.

– Jeg er sikker på at det kommer til å gjøre Skjervøy til en viktig plass for verdiskapning i sjømatnæringa. De kommer til å få en god fremtid, sier Karlsen.