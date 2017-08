Nord-Norge blir helgas værvinner

– Det er de tre nordligste fylkene som blir helgas værvinnere, resten av landet må belage seg på ustabilt vær, torden og regnbyger, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk institutt til NTB.

Hun beskriver været som er ventet i Nordland, Troms, Finnmark og muligens den nordligste delen av Nord-Trøndelag som typisk «fine sommerdager» – med fralandsvind og lite eller ingen nedbør. Fralandsvind representerer godvær fordi den forhindrer tåke og lavt skydekke, som eller ville kunne kjøle ned og ødelegge ellers fine sommerdager.

– Det ser ut til at det fortsatt er et par sommerdager igjen i nord. Temperaturen kommer nok over 20 grader, sier Thyness.