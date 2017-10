Nestenulykke med Bell-helikopter på Bardufoss – flere maskiner satt på bakken

– Det er første gang dette skjer – på 19 millioner flytimer med Bell 412 og 212 over hele verden, sier skvadronsjef Eirik Stueland ved 339-skvadronen til Forsvarets forum, som omtalte saken først.

Etter en treningstur i luftrommet på Bardufoss 9. oktober skjedde det en nestenulykke. Helikopteret stod på en landingstralle – fortsatt med motoren i gang, da piloten hørte et smell og instrumentet for halerotoren viste at turtallet gikk i null.

Maskinen ble da slått av og parkert for videre undersøkelser.

– Da fant man ut at det var et brudd mellom rotor og girkasse. Det ble derfor satt ned en undersøkelseskommisjon av Forsvarets operative hovedkvarter, og undersøkelsene pågår fortsatt, sier Stian Roen, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret til NRK.

En aksling i girkassen som driver halerotoren var altså knekt tvers av, noe som kunne fått store konsekvenser dersom helikopteret var i lufta da det skjedde.

– Uten drift på halerotoren ville helikopteret begynt å rotere, forteller Stueland.

Det er foreløpig ikke konkludert med hva årsaken til hendelsen er.

– Tar hendelsen på alvor

Skvadronsjef Eirik Stueland sier til Forsvarets forum at den ødelagte akslingen er sendt til USA for nærmere undersøkelser.

– Hele flåten av denne type maskiner er satt på bakken mens videre undersøkelser pågår.

Norge har 18 Bell-maskiner i to versjoner som er fordelt på Bardufoss og Rygge. En av disse versjonene er tatt ut av bruk inntil videre.

Kommunikasjonssjef Stian Roen vil ikke gå nærmere inn på eksakt hvor mange maskiner som nå står på bakken.

– Vi kommenterer aldri antall, men det er viktig for meg å presisere at vi fortsatt har flere Bell-helikoptre som er operative og som står i beredskap, og som gjør de oppgavene vi utfører daglig.

Fram til undersøkelseskommisjonen har konkludert vil Forsvaret avvente å fly med enkelte maskiner for å ivareta flysikkerheten.

– Vi tar denne hendelsen på alvor. Når slike ting oppstår er det først og fremst flysikkerheten vi er opptatt av, vi må ivareta personell og materiell – og vi skal unngå flere slike hendelser.