Jakta i Kvænangen over: Skadegaupa skutt

Det var ved 14-tida fredag at jaktlaget klarte å felle gaupa. Den hadde tilhold i et skogholt ved gården der den tok to sauer sist natt.

Bonde Kurt Solheim sier til NRK at gaupa ble drept av det første av to skudd.

Gaupa hadde natt til fredag gått til angrep omtrent tre kilometer unna den første saueflokken den angrep. I dette tilfellet har gaupa vært inne i selve fjøset for å ta de to dyrene.

– Gaupene kan gå ganske nært bygninger hvis det går sau ute, men det er veldig sjeldent at de går inn i bygninger, sier seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet, Berit Gjerstad.

Det var torsdag morgen at sauebonden i Kvænangen i Troms, Kurt Solheim ble møtt med det grufulle synet.

– Jeg så først en sau med føttene i været, og når jeg så nærmere etter lå det sau strødd over hele jordet, fortalte han til NRK.

– Uvanlig oppførsel

Gaupa tar vanligvis med seg et dyr, og kommer seg så vekk fra området, forteller Gjerstad.

– Så dette er nok ei gaupe med unormal oppførsel.

Mattilsynet anbefalte at sauene i området ble holdt innendørs til gaupa enten er felt eller har forlatt området.

Frode Ulriksen i Statens Naturoppsyn er enig i at gaupas oppførsel er høyst unormal. Han mener det er vanskelig å si noe om hvorfor gaupa oppfører seg slik den gjør.

– Men gaupa kan ha hormonforstyrrelser, det begynner jo å nærme seg paringstid, sier han.

Jakten er i gang

Fylkesmannen i Troms utstedte torsdag fellingstillatelse for gaupa etter det første saueangrepet. Fellingstillatelsen gjaldt innenfor en radius på 500 meter fra gården. Dette forandret seg da det viste seg at gaupa hadde gjort nytt angrep i et fjøs tre kilometer unna.

Fellingstillatelsen ble utvidet til å gjelde for hele Kvænangen kommune. Ulriksen sa fredag formiddag dette til NRK:

– Man må jo ha litt flaks når det gjelder jakt, så det kan ta alt fra et døgn til en måned før gaupa blir felt.