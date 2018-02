Dyretragedie i Troms: – Sauer strødd over hele jordet

De drepte dyrene er lagt ut som åte. Håpet er at gaupa kommer tilbake for å spise. Et eget skadefellingslag tar seg av jakta.

Det var Framtid i Nord som først skrev om dyretragedien torsdag formiddag.

Bonde Kurt Solheim på Dorras forteller om et grufullt syn som møtte han da han våknet i morges og så ut av vinduet:

– Jeg så først en sau med føttene i været, og når jeg så nærmere etter lå det sauer strødd over hele jordet, forteller han til NRK.

Når han gikk ut så han også masse gaupespor. Det kom nysnø onsdag, så sporene er tydelige.

Han mener det ei mor med to unger som har vært der.

De drepte sauene er lagt ut som åte slik at jegere kan skyte gaupa. Foto: Kurt Arne Solheim

– Det er helt forferdelig. For jeg holder på å bygge opp en stamme av villsau og starte med videreforedling av produkter.

Han er alene i området som driver med sau.

SNO mener det er bare ei gaupe

– Vi mener det er bare ei gaupe som har vært der, sier Frode Ulriksen i Statens naturoppsyn (SNO). Sammen med kollegaer var han på gården i formiddag.

SNO-folkene kan ikke si det sikkert. Men de tror det er ei hann-gaupe som har vært der.

Dyretragedien i Kvæangen er det største drap ei gaupe har gjort i en saueflokk i moderne historie i Norge. Men ulv har tatt mer.

– Det spesielle er at gaupa har angrepet så nær husene, sier Ulriksen. Til og med inne i fjøset har den drept ett dyr.

Skadefellingstillatelse

I dag innvilget Fylkesmannen i Troms skadefellingsjakt på ei gaupe i Kvænangen. Den gjelder til 8. mars. Det interkommunale skadefellingslaget i Lyngen tar seg av jakta. De drepte sauene er lagt ut som åte.

Det er ikke jakt på gaupe i Troms og Finnmark i vinter. Det er tallet på ynglinger som avgjør om det blir åpnet for jakt.

De drepte sauene ble undersøkt av veterinær og SNO: Foto: Kurt Solheim

Sauebonden i Kvænangen bygde ny fjøs i år og skulle bygge produksjonslokaler neste år. Nå er halve flokken borte. Kurt Solheim betegner taper som vanvittig stort. Og dyrene har åpenbart hatt store lidelser.

I fjor så Solheim tre gauper i området. Da mistet han én sau, men SNO kunne ikke slå fast at det var gaupe som hadde tatt den fordi sauen var så oppspist.