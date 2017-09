Helikopteruhell på Svalbard: Her treffer 1600 liter diesel bakken

Det var fredag i forrige uke at Lufttransport skulle frakte 1600 liter diesel til Avinors basestasjon på Torfjellet på Svalbard. Men like over elveløpet ved Pyramiden gikk det galt.

Adam Sébire, en filmstudent fra Australia, filmet tilfeldigvis det som skjedde. Som videoen viser, ryker lastestroppen, og diesellasta styrter mot bakken i stor fart. I sammenstøtet med elveløpet ble drivstoffet spredt utover, og senere ført ut i havet.

– Det var sterk strøm i området. Sysselmannen hadde ikke utstyr til å rydde opp med for hånden. Derfor forsvant dieselen i havet, sa sysselmannsførstebetjent Trond Olsen til Svalbardposten.

Plast og annet søppel ble ryddet opp, men det var altså ikke mulig å få opp drivstoffet.

Sendt over til Statsadvokaten

Saken skal etterforskes, men ikke av Sysselmannen.

– Dette er et helikopter som Sysselmannen selv disponerer, og vi kjenner derfor pilotene godt. Det er derfor bestemt at saken sendes videre til Statsadvokaten i Troms og Finnmark med anmodning om settepolitikammer, sier Terje Carlsen, kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen.